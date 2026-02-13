22 học sinh vào đội tuyển thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương

Đội tuyển Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm nay có 22 học sinh, hầu hết từng đạt giải nhất trong kỳ thi quốc gia.

Chiều 13/2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì, tuyển chọn học sinh dự thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) - công bố danh sách 22 thí sinh năm nay.

Đông nhất là trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Lam Sơn (Thanh Hóa), đều có 3 học sinh góp mặt.

Cụ thể:

1. Nguyễn Đình Tùng, lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Trương Thanh Xuân, lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Võ Sỹ Quốc Anh, lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Phan Văn Cường, lớp 12, THPT chuyên trường Đại học Vinh.

5. Trần Đại Thành Danh, lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM.

6. Đỗ Anh Đức, lớp 12, THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

7. Nguyễn Đức Hiển, lớp 11, THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

8. Hà Mạnh Hùng, lớp 11, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

9. Phan Thành Huy, lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

10. Nguyễn Bảo Khánh, lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

11. Nguyễn Cảnh Khánh, lớp 12, THPT chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

12. Lê Phúc Khánh, lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

13. Lê Vĩnh Kỳ, lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

14. Bùi Tùng Lâm, lớp 11, THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM.

15. Cao Hoàng Lâm, lớp 12, THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Đăk Lăk.

16. Bùi Nhật Minh, lớp 10, THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm.

17. Nguyễn Lê Nhật Nam, lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm.

18. Phạm Đăng Nguyên, lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

19. Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11, THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

20. Lưu Trọng Phúc, lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

21. Trần Anh Quân, lớp 12, THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên.

22. Nguyễn Duy Thành, lớp 12, THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Trong số này, Nguyễn Đình Tùng và Trương Thanh Xuân từng thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025, lần lượt giành huy chương bạc và đồng. Các gương mặt còn lại vừa giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán cách đây một tháng.

Năm nay, APMO do Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán vào ngày 10/3.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức lần đầu năm 1989, dành cho học sinh THPT. Mỗi năm, khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự APMO, tổng trên 300 thí sinh. Đề thi có 5 bài tự luận, làm trong 4 tiếng.

Việt Nam lần đầu dự APMO vào năm 1996, song những năm gần đây không tham gia.

