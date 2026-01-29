2025 - năm bứt tốc của hạ tầng sạc xe điện

Năm 2025 ghi dấu sự tăng trưởng của hạ tầng sạc xe điện trên thế giới, với hơn 1,3 triệu cổng sạc công cộng, tạo nền tảng cho mục tiêu phổ cập phương tiện điện trong năm 2026.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) số lượng cổng sạc công cộng năm 2025 tăng 30% so với 2024, mức tăng mạnh nhất trong lịch sử phát triển xe điện.

Giới chuyên gia IEA cho rằng tốc độ này phản ánh việc hạ tầng sạc đang trở thành chỉ báo năng lực chuyển đổi xanh của các nền kinh tế. Bắt nhịp xu thế, nhiều quốc gia cũng đẩy mạnh giải quyết mối quan tâm lớn nhất với người dùng xe điện là trạm sạc.

Châu Âu

Trong bối cảnh châu Âu thúc đẩy tiêu chuẩn hóa hạ tầng EV, Đức nổi lên với bước tiến rõ nét trong năm 2025. Theo số liệu từ các tổ chức công nghiệp châu Âu, Đức có hơn 88.000 điểm sạc hoạt động, tăng 40% so với năm 2024. Tăng trưởng tập trung vào trạm nhanh và siêu nhanh (trên 150 kW), phục vụ hành lang giao thông chính.

Chính phủ Đức và EU đặt mục tiêu hoàn thiện hành lang sạc nhanh mỗi 60 km trên cao tốc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thông qua quỹ quốc gia và cơ chế chia sẻ chi phí. Các chuyên gia đánh giá Đức có lợi thế về quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và vốn, giúp nước này duy trì tốc độ tăng trưởng hạ tầng bền vững trong năm 2026.

Tại Anh, dữ liệu Zapmap cho thấy đến cuối 2025 nước này có gần 88.000 điểm sạc, trong đó 17.000 trạm nhanh và siêu nhanh, tăng 24% so với năm trước, đạt khoảng 1/3 mục tiêu 300.000 điểm vào 2030. Năm 2026, Anh hướng đến hoàn thiện mạng lưới trạm nhanh mỗi 60 km theo chuẩn EU, với nguồn vốn hỗ trợ 381 triệu bảng nhằm rút ngắn thời gian cấp phép và huy động tư nhân tham gia.

Trung Quốc

Theo công bố, đến cuối năm 2025, Trung Quốc có hơn 20 triệu trạm sạc xe điện, trong đó 4,7 triệu là trạm công cộng. Công suất trung bình mỗi trạm đạt 46,5 kW, tăng 33% so với năm trước. Mạng lưới đã phủ tới 98% điểm dừng trên cao tốc, phục vụ hơn 40 triệu phương tiện năng lượng mới.

NEA cho biết chỉ trong 18 tháng, số trạm sạc đã tăng từ 10 lên 20 triệu. Chính phủ tiếp tục trợ cấp 30% chi phí xây dựng trạm, khuyến khích doanh nghiệp tích hợp năng lượng mặt trời, pin lưu trữ và công nghệ sạc siêu nhanh. Mục tiêu năm 2026 là giảm thời gian sạc xuống 15-20 phút cho 80% pin, đồng thời chuẩn hóa kết nối liên vùng.

Trang Sharjah24 đánh giá kế hoạch này khả thi nhờ chính sách thống nhất và năng lực sản xuất nội địa, song các chuyên gia lưu ý vẫn cần giải quyết bài toán tải điện ở vùng xa và chênh lệch tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các hãng.

Một robot hỗ trợ sạc xe điện tại trạm sạc ở Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, vào tháng 9 năm 2025. Ảnh: China Daily

Ấn Độ

Đến tháng 11/2025, Ấn Độ có hơn 29.000 trạm sạc xe điện, gấp 5 lần so với năm 2022, dẫn đầu là bang Karnataka. Chính phủ đặt mục tiêu lắp thêm 7.000 điểm sạc và 100 trạm đổi pin tại Delhi trong năm 2026 để khuyến khích người dân chuyển sang xe điện. Tại Hyderabad, chính quyền đang triển khai trạm sạc ở 25 bến xe buýt, phục vụ hơn 2.200 xe điện công cộng.

Dù tốc độ tăng ấn tượng, Ấn Độ vẫn đối mặt với hạn chế hạ tầng điện và quy hoạch không gian. Theo Viện Chính sách Năng lượng New Delhi, mỗi trạm sạc công cộng hiện phải phục vụ trung bình hơn 200 xe, cho thấy nhu cầu đầu tư còn rất lớn. Gói hỗ trợ mới của chính phủ, gồm ưu đãi thuế và vốn cho khu vực tư nhân, được kỳ vọng sẽ giúp gấp đôi mật độ trạm trong ba năm tới.

Một khu vực sạc xe ôtô tại Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động. Ảnh: Electreefi

Việt Nam

Trong bức tranh hạ tầng trạm sạc xe điện toàn cầu, Việt Nam cũng ghi nhận bước tiến đáng chú ý trong năm 2025.

Hiện tại, mạng lưới sạc xe điện ở Việt Nam chủ yếu do các doanh nghiệp nội địa đầu tư, trong đó V-Green - đơn vị phát triển mạng lưới hạ tầng trạm sạc của VinFast vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Hệ thống này được lắp đặt rộng khắp tại các đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại và các điểm dừng dọc quốc lộ, phục vụ cả xe ôtô và xe máy điện.

Một trong những dấu ấn nổi bật là trạm sạc quy mô lớn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), do V-Green vận hành, trang bị tới 1.200 cổng sạc, trong đó nhiều trụ sạc nhanh từ 60 kW đến 300 kW phục vụ cả ôtô và xe máy điện. Đây được coi là một trong trạm sạc lớn nhất cả nước tính đến cuối năm 2025. Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP HCM, năm 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt trạm sạc quy mô lớn, tốc độ cao, tạo tiện lợi tối đa cho người dùng Việt.

Các trụ sạc chuyên dụng cho xe máy điện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh:Tuấn Vũ

Với xe máy điện, V-Green đang triển khai mạng lưới tủ đổi pin trên toàn quốc. Công nghệ giúp người dùng chỉ cần mất 1-2 phút để thay pin. Hiện hãng đã hoàn thiện lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên và dự kiến đạt 45.000 tủ trong quý I/2026.

Thái Anh