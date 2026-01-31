20 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ cho học sinh

Hầu hết địa phương cho học sinh nghỉ trên 10 ngày (nhiều hơn 2-5 ngày so với lịch chung), riêng Hà Nội tối đa 9 ngày.

Tính đến 29/1, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh dài nhất là 14 ngày, ở các tỉnh An Giang, Cà Mau, Lào Cai, Lâm Đồng, Vĩnh Long và Quảng Ninh.

Trong số này, Quảng Ninh thông báo lịch chính thức là 13 ngày (từ 16 đến 28/2), nhưng 1/3 là Chủ nhật, học sinh đến 2/3 mới phải đến trường. Đây là địa phương cho học sinh quay lại trường muộn nhất cả nước.

Tây Ninh và Đồng Nai cho học sinh nghỉ 12 ngày; Cần Thơ, Gia Lai, Khánh Hòa, TP HCM, Hà Tĩnh ít hơn với 11 ngày. Tuy nhiên, theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, nhiều trường được chủ động sắp xếp kế hoạch, nên có nơi cho học sinh nghỉ tới 16 ngày.

Hà Nội vẫn là địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất cả nước. Kỳ nghỉ chính thức của học sinh thủ đô kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20/2. Do trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần, học sinh không phải học thứ 7 có thể nghỉ tối đa 9 ngày.

Tỉnh, thành Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ Số ngày 1. An Giang

2. Cà Mau

3. Lào Cai

4. Lâm Đồng 9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng) 14 5. Vĩnh Long 11-24/2 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) 14 6. Quảng Ninh 16-28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 14 7. Đồng Nai

8. Tây Ninh

9. Phú Thọ 11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 12 10. Cần Thơ

11. Gia Lai

12. Khánh Hòa

13. TP HCM 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 11 14. Hà Tĩnh 13-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 11 15. Nghệ An 13-232/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 10 16. Bắc Ninh

17. Đà Nẵng

18. Hải Phòng

19. TP Huế 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 9 20. Hà Nội 16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) 5-9

Năm nay, cả nước có khoảng 23 triệu học sinh mầm non và phổ thông. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18/1, kỳ II trước 31/5.

Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hà Nội, học gói bánh chưng, tháng 2/2024. Ảnh: Website nhà trường

Hằng Lệ