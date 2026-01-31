20 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ cho học sinh

Tính đến 29/1, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh dài nhất là 14 ngày, ở các tỉnh An Giang, Cà Mau, Lào Cai, Lâm Đồng, Vĩnh Long và Quảng Ninh.
Trong số này, Quảng Ninh thông báo lịch chính thức là 13 ngày (từ 16 đến 28/2), nhưng 1/3 là Chủ nhật, học sinh đến 2/3 mới phải đến trường. Đây là địa phương cho học sinh quay lại trường muộn nhất cả nước.
Tây Ninh và Đồng Nai cho học sinh nghỉ 12 ngày; Cần Thơ, Gia Lai, Khánh Hòa, TP HCM, Hà Tĩnh ít hơn với 11 ngày. Tuy nhiên, theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, nhiều trường được chủ động sắp xếp kế hoạch, nên có nơi cho học sinh nghỉ tới 16 ngày.
Hà Nội vẫn là địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất cả nước. Kỳ nghỉ chính thức của học sinh thủ đô kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20/2. Do trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần, học sinh không phải học thứ 7 có thể nghỉ tối đa 9 ngày.
|Tỉnh, thành
|Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ
|Số ngày
|1. An Giang
2. Cà Mau
3. Lào Cai
4. Lâm Đồng
|9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)
|14
|5. Vĩnh Long
|11-24/2 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)
|14
|6. Quảng Ninh
|16-28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng)
|14
|
7. Đồng Nai
|11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|12
|10. Cần Thơ
11. Gia Lai
12. Khánh Hòa
13. TP HCM
|12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|11
|14. Hà Tĩnh
|13-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng)
|11
|15. Nghệ An
|13-232/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|10
|16. Bắc Ninh
17. Đà Nẵng
18. Hải Phòng
19. TP Huế
|14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|9
|20. Hà Nội
|16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)
|5-9
Năm nay, cả nước có khoảng 23 triệu học sinh mầm non và phổ thông. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18/1, kỳ II trước 31/5.
Hằng Lệ