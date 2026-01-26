Nhiều trường ở TP HCM cho học sinh nghỉ Tết 16 ngày

Nhiều trường học nới kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ lên 16 ngày, thay vì 11 ngày theo lịch chung, để học sinh cùng bố mẹ về quê hay vui chơi, nghỉ ngơi.

Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, học sinh được nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày, từ 12-22/2 (tức 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng). Vì ngày 12/2 rơi vào thứ năm, hiệu trưởng được quyền cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (9-11/2), nếu đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình. Cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần liền trước, học sinh có thể nghỉ Tết lên đến 16 ngày.

Hàng loạt trường như Tiểu học Tân Đông Hiệp, Bùi Thị Xuân, THCS Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp) và THCS Võ Trường Toản, THCS Dĩ An (phường Dĩ An), Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ), THPT chuyên Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP HCM,... áp dụng lịch nghỉ tối đa như trên.

Lý giải, cô Trần Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng trường THCS Tân Bình, cho biết địa bàn phường Tân Đông Hiệp (Bình Dương cũ) tập trung nhiều lao động quê miền Bắc, Trung. Tết Nguyên đán gần như là dịp duy nhất để họ về thăm quê. Những năm trước, khoảng 300-400 học sinh, chiếm 20-25% sĩ số của trường, xin nghỉ thêm 3 ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết vì quê xa, muốn giảm áp lực di chuyển, tiền vé tàu xe.

"Từ cuối tháng 12/2025, khi trường chưa thông báo lịch, nhiều phụ huynh đã xin cô giáo cho con nghỉ sớm", cô Trúc nói.

Theo thầy Tô Thanh Liêm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Mỹ, để đảm bảo 35 tuần thực học như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi kết thúc học kỳ I, trường bắt đầu học kỳ II ngay, chứ không để dành một tuần sơ kết như năm ngoái.

Trong khi đó, nhiều trường khác cho biết chỉ nghỉ tối đa 11 ngày theo lịch chung của Sở. Những học sinh có lý do chính đáng như theo bố mẹ về quê hay du xuân vẫn được duyệt nghỉ thêm.

"Học sinh có 45 ngày phép. Tết năm nay không rơi vào giai đoạn thi học kỳ nên thầy cô không quá khắt khe, miễn các em đảm bảo bài vở", thầy Hoàng Công Phú, Phó hiệu trưởng THPT Vĩnh Lộc B, cho hay.

Đến nay có khoảng 10 địa phương công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh, phổ biến 11-14 ngày, Hà Nội ít nhất với 9 ngày.

Thầy trò trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, hôm 20/1. Ảnh: Năng khiếu library

Lệ Nguyễn - Trường Yên