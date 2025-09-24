20 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2026

Đại học Princeton được xếp hạng là trường tốt nhất nước Mỹ năm thứ 15 năm liên tiếp, theo xếp hạng của U.S. News.

Tổ chức U.S. News ngày 23/9 công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2026. Vị trí của các trường hàng đầu hầu như không biến động so với năm ngoái.

Năm vị trí đầu tiên vẫn là những cái tên quen thuộc, lần lượt là Đại học Princeton, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Harvard, Yale và Stanford.

Top 10 xuất hiện một trường mới - Đại học Chicago, vươn từ vị trí đồng hạng 11 năm ngoái lên top 6. Thế chỗ là Viện Công nghệ California, tụt 5 bậc. Đại học Pennsylvania tăng ba bậc lên vị trí thứ 7, đồng hạng với Đại học Duke, Đại học Johns Hopkins và Đại học Northwestern.

Nhìn tổng thể, phần lớn top 20 là trường tư. Học phí mà du học sinh phải trả dao động 48.700-74.600 USD mỗi năm (1,3 - 2 tỷ đồng).

Trường Xếp hạng Học phí (USD/năm) Đại học Princeton 1 65.200 Học viện Công nghệ Massachusetts 2 64.700 Đại học Harvard 3 64.800 Đại học Yale 4 69.900 Đại học Stanford 4 68.500 Đại học Chicago 6 73.300 Đại học Pennsylvania 7 71.200 Đại học Northwestern 7 70.600 Đại học John Hopkins 7 67.200 Đại học Duke 7 73.200 Viện Công nghệ California 11 68.200 Đại học Cornell 12 72.300 Đại học Dartmouth 13 71.300 Đại học Brown 13 74.600 Đại học California, Berkeley 15 55.300 Đại học Columbia 15 71.800 Đại học Vanderbilt 17 71.200 Đại học California, Los Angeles 17 48.700 Đại học Rice 17 65.500 Đại học Washington, St. Louis 20 69.600 Đại học Notre Dame 20 67.600 Đại học Michigan 20 66.200 Đại học Carnegie Mellon 20 68.100

Năm nay, U.S. News xếp hạng tổng cộng 1.700 trường, dựa trên 17 thước đo chính về chất lượng học thuật. Ba tiêu chí chiếm tỷ trọng lớn nhất lần lượt là: Đánh giá từ các trường bạn (20%), tỷ lệ tốt nghiệp (16%) và tỷ lệ tốt nghiệp so với dự đoán (10%).

Bảng xếp hạng đại học của U.S. News ra đời năm 1983, là nguồn tham khảo phổ biến của sinh viên trong và ngoài nước Mỹ, bên cạnh QS và THE.

Khánh Linh