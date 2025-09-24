20 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2026

Tổ chức U.S. News ngày 23/9 công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2026. Vị trí của các trường hàng đầu hầu như không biến động so với năm ngoái.
Năm vị trí đầu tiên vẫn là những cái tên quen thuộc, lần lượt là Đại học Princeton, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Harvard, Yale và Stanford.
Top 10 xuất hiện một trường mới - Đại học Chicago, vươn từ vị trí đồng hạng 11 năm ngoái lên top 6. Thế chỗ là Viện Công nghệ California, tụt 5 bậc. Đại học Pennsylvania tăng ba bậc lên vị trí thứ 7, đồng hạng với Đại học Duke, Đại học Johns Hopkins và Đại học Northwestern.
Nhìn tổng thể, phần lớn top 20 là trường tư. Học phí mà du học sinh phải trả dao động 48.700-74.600 USD mỗi năm (1,3 - 2 tỷ đồng).
|
Trường
|
Xếp hạng
|
Học phí (USD/năm)
|
Đại học Princeton
|
1
|
65.200
|
Học viện Công nghệ Massachusetts
|
2
|
64.700
|
Đại học Harvard
|
3
|
64.800
|
Đại học Yale
|
4
|
69.900
|
Đại học Stanford
|
4
|
68.500
|
Đại học Chicago
|
6
|
73.300
|
Đại học Pennsylvania
|
7
|
71.200
|
Đại học Northwestern
|
7
|
70.600
|
Đại học John Hopkins
|
7
|
67.200
|
Đại học Duke
|
7
|
73.200
|
Viện Công nghệ California
|
11
|
68.200
|
Đại học Cornell
|
12
|
72.300
|
Đại học Dartmouth
|
13
|
71.300
|
Đại học Brown
|
13
|
74.600
|
Đại học California, Berkeley
|
15
|
55.300
|
Đại học Columbia
|
15
|
71.800
|
Đại học Vanderbilt
|
17
|
71.200
|
Đại học California, Los Angeles
|
17
|
48.700
|
Đại học Rice
|
17
|
65.500
|
Đại học Washington, St. Louis
|
20
|
69.600
|
Đại học Notre Dame
|
20
|
67.600
|
Đại học Michigan
|
20
|
66.200
|
Đại học Carnegie Mellon
|
20
|
68.100
Năm nay, U.S. News xếp hạng tổng cộng 1.700 trường, dựa trên 17 thước đo chính về chất lượng học thuật. Ba tiêu chí chiếm tỷ trọng lớn nhất lần lượt là: Đánh giá từ các trường bạn (20%), tỷ lệ tốt nghiệp (16%) và tỷ lệ tốt nghiệp so với dự đoán (10%).
Bảng xếp hạng đại học của U.S. News ra đời năm 1983, là nguồn tham khảo phổ biến của sinh viên trong và ngoài nước Mỹ, bên cạnh QS và THE.
Khánh Linh