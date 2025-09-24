Thứ tư, 24/9/2025
20 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2026

Đại học Princeton được xếp hạng là trường tốt nhất nước Mỹ năm thứ 15 năm liên tiếp, theo xếp hạng của U.S. News.

Tổ chức U.S. News ngày 23/9 công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2026. Vị trí của các trường hàng đầu hầu như không biến động so với năm ngoái.

Năm vị trí đầu tiên vẫn là những cái tên quen thuộc, lần lượt là Đại học Princeton, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Harvard, Yale và Stanford.

Top 10 xuất hiện một trường mới - Đại học Chicago, vươn từ vị trí đồng hạng 11 năm ngoái lên top 6. Thế chỗ là Viện Công nghệ California, tụt 5 bậc. Đại học Pennsylvania tăng ba bậc lên vị trí thứ 7, đồng hạng với Đại học Duke, Đại học Johns Hopkins và Đại học Northwestern.

Nhìn tổng thể, phần lớn top 20 là trường tư. Học phí mà du học sinh phải trả dao động 48.700-74.600 USD mỗi năm (1,3 - 2 tỷ đồng).

Trường

Xếp hạng

Học phí (USD/năm)

Đại học Princeton

1

65.200

Học viện Công nghệ Massachusetts

2

64.700

Đại học Harvard

3

64.800

Đại học Yale

4

69.900

Đại học Stanford

4

68.500

Đại học Chicago

6

73.300

Đại học Pennsylvania

7

71.200

Đại học Northwestern

7

70.600

Đại học John Hopkins

7

67.200

Đại học Duke

7

73.200

Viện Công nghệ California

11

68.200

Đại học Cornell

12

72.300

Đại học Dartmouth

13

71.300

Đại học Brown

13

74.600

Đại học California, Berkeley

15

55.300

Đại học Columbia

15

71.800

Đại học Vanderbilt

17

71.200

Đại học California, Los Angeles

17

48.700

Đại học Rice

17

65.500

Đại học Washington, St. Louis

20

69.600

Đại học Notre Dame

20

67.600

Đại học Michigan

20

66.200

Đại học Carnegie Mellon

20

68.100

Năm nay, U.S. News xếp hạng tổng cộng 1.700 trường, dựa trên 17 thước đo chính về chất lượng học thuật. Ba tiêu chí chiếm tỷ trọng lớn nhất lần lượt là: Đánh giá từ các trường bạn (20%), tỷ lệ tốt nghiệp (16%) và tỷ lệ tốt nghiệp so với dự đoán (10%).

Bảng xếp hạng đại học của U.S. News ra đời năm 1983, là nguồn tham khảo phổ biến của sinh viên trong và ngoài nước Mỹ, bên cạnh QS và THE.

