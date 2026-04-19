MỹTrong khi giảm hứng thú với nhóm Ivy League, nhiều nhà tuyển dụng ưu ái ứng viên từ 20 đại học công lập và tư thục danh tiếng khác.

Tờ Forbes tuần trước công bố danh sách "New Ivies" - các đại học Mỹ được nhà tuyển dụng đánh giá cao về chất lượng cử nhân, ngoài nhóm 8 trường Ivy League truyền thống.

Forbes ghi nhận điểm chung nổi bật của 20 trường này là đều lấy khả năng sử dụng thành thạo AI làm mục tiêu đào tạo cốt lõi.

Ví dụ, Đại học Purdue là trường công đầu tiên coi "năng lực làm việc với AI" là điều kiện tốt nghiệp bắt buộc. Tại Đại học Rice, sinh viên khoa học dữ liệu chuyên sâu phải cho các mô hình AI như ChatGPT và Claude tranh biện với nhau, sau đó đánh giá lập luận của chúng.

Các trường này còn mở rộng chương trình và đội ngũ đào tạo AI. Đại học Case Western đã tăng gấp ba số khóa học, lên hơn 100 lớp, ghép nhóm cho sinh viên thực hành trực tiếp ở các công ty. Một loạt trường khác như Florida, Notre Dame, Wisconsin-Madison hay Texas-Austin có kế hoạch tuyển 40-50 vị trí giảng dạy mới về AI.

Phần lớn trường nằm trong top 50 của Mỹ, theo xếp hạng năm 2026 của US News. Học phí với du học sinh trong khoảng 30.900-71.300 USD/năm (khoảng 0,8-1,8 tỷ đồng).

20 đại học Mỹ được doanh nghiệp săn đón nhất, theo Forbes:

Nhóm Trường Xếp hạng 2026 theo US News Tỷ lệ chấp nhận (%) Điểm SAT trung vị Học phí (USD/năm) Đại học tư Đại học Cargenie Mellon 20 12 1540 68.100 Đại học Case Western Reserve 51 37 1510 69.300 Đại học Emory 24 11 1520 68.100 Đại học Georgetown 24 13 1490 71.300 Đại học Northwestern 7 8 1540 70.600 Đại học Notre Dame 20 11 1520 67.600 Đại học Rice 17 8 1550 65.500 Đại học Tufts 36 11 1510 73.600 Đại học Vanderbilt 17 6 1540 71.200 Đại học Washington-St Louis 20 12 1540 69.600 Đại học công Học viện Không quân Mỹ - 14 1330 - Đại học Florida 30 24 1400 30.900 Viện Công nghệ Georgia 32 14 1480 35.100 Đại học Michigan 30 16 1460 66.200 Đại học North Carolina-Chapel Hill 26 15 1480 45.200 Đại học Purdue 46 15 1480 28.800 Đại học Texas-Austin 30 27 1390 44.900 Đại học Virginia 26 17 1480 62.900 Đại học William & Mary 51 34 1470 52.200 Đại học Wisconsin-Madison 36 45 1460 44.200

Đây là năm thứ ba Forbes công bố danh sách này. Dữ liệu được tổng hợp từ khảo sát hơn 100 giám đốc điều hành cấp cao và các nhà tuyển dụng.

Để được đánh giá, các trường phải nằm ngoài khối Ivy (như Harvard, Yale, Princeton,...) và Ivy Plus (như Johns Hopkins, MIT, Chicago). Họ cần tối thiểu 3.000 sinh viên, có tính chọn lọc đầu vào cao, và phải có một nửa thí sinh nộp điểm SAT hoặc ACT.

Danh sách "New Ivies" ra đời trong bối cảnh các nhà tuyển dụng ngày càng hoài nghi về việc liệu tấm bằng từ các trường Ivy League có còn là bảo chứng tốt nhất cho chất lượng nhân sự hay không.

Thay vào đó, họ tin rằng những sinh viên thông minh và chăm chỉ nhất có thể được tìm thấy tại các trường công lập danh tiếng, hoặc các trường tư thục ít nổi tiếng bằng nhưng có chương trình đào tạo khắt khe.

Theo Forbes, 37% nhà tuyển dụng cho biết ít mặn mà với việc tuyển sinh viên tốt nghiệp Ivy League hơn so với 5 năm trước. Chỉ 6% chọn cử nhân từ nhóm này nhiều hơn. Ngược lại, 42% có xu hướng ưu tiên sinh viên từ trường công.

Sinh viên đại học Northwestern trong ngày tốt nghiệp, tháng 5/2025. Ảnh: Fanpage trường

Khánh Linh