Tờ Forbes tuần trước công bố danh sách "New Ivies" - các đại học Mỹ được nhà tuyển dụng đánh giá cao về chất lượng cử nhân, ngoài nhóm 8 trường Ivy League truyền thống.
Forbes ghi nhận điểm chung nổi bật của 20 trường này là đều lấy khả năng sử dụng thành thạo AI làm mục tiêu đào tạo cốt lõi.
Ví dụ, Đại học Purdue là trường công đầu tiên coi "năng lực làm việc với AI" là điều kiện tốt nghiệp bắt buộc. Tại Đại học Rice, sinh viên khoa học dữ liệu chuyên sâu phải cho các mô hình AI như ChatGPT và Claude tranh biện với nhau, sau đó đánh giá lập luận của chúng.
Các trường này còn mở rộng chương trình và đội ngũ đào tạo AI. Đại học Case Western đã tăng gấp ba số khóa học, lên hơn 100 lớp, ghép nhóm cho sinh viên thực hành trực tiếp ở các công ty. Một loạt trường khác như Florida, Notre Dame, Wisconsin-Madison hay Texas-Austin có kế hoạch tuyển 40-50 vị trí giảng dạy mới về AI.
Phần lớn trường nằm trong top 50 của Mỹ, theo xếp hạng năm 2026 của US News. Học phí với du học sinh trong khoảng 30.900-71.300 USD/năm (khoảng 0,8-1,8 tỷ đồng).
20 đại học Mỹ được doanh nghiệp săn đón nhất, theo Forbes:
|Nhóm
|Trường
|Xếp hạng 2026 theo US News
|Tỷ lệ chấp nhận (%)
|Điểm SAT trung vị
|Học phí (USD/năm)
|Đại học tư
|Đại học Cargenie Mellon
|20
|12
|1540
|68.100
|Đại học Case Western Reserve
|51
|37
|1510
|69.300
|Đại học Emory
|24
|11
|1520
|68.100
|Đại học Georgetown
|24
|13
|1490
|71.300
|Đại học Northwestern
|7
|8
|1540
|70.600
|Đại học Notre Dame
|20
|11
|1520
|67.600
|Đại học Rice
|17
|8
|1550
|65.500
|Đại học Tufts
|36
|11
|1510
|73.600
|Đại học Vanderbilt
|17
|6
|1540
|71.200
|Đại học Washington-St Louis
|20
|12
|1540
|69.600
|Đại học công
|Học viện Không quân Mỹ
|-
|14
|1330
|-
|Đại học Florida
|30
|24
|1400
|30.900
|Viện Công nghệ Georgia
|32
|14
|1480
|35.100
|Đại học Michigan
|30
|16
|1460
|66.200
|Đại học North Carolina-Chapel Hill
|26
|15
|1480
|45.200
|Đại học Purdue
|46
|15
|1480
|28.800
|Đại học Texas-Austin
|30
|27
|1390
|44.900
|Đại học Virginia
|26
|17
|1480
|62.900
|Đại học William & Mary
|51
|34
|1470
|52.200
|Đại học Wisconsin-Madison
|36
|45
|1460
|44.200
Đây là năm thứ ba Forbes công bố danh sách này. Dữ liệu được tổng hợp từ khảo sát hơn 100 giám đốc điều hành cấp cao và các nhà tuyển dụng.
Để được đánh giá, các trường phải nằm ngoài khối Ivy (như Harvard, Yale, Princeton,...) và Ivy Plus (như Johns Hopkins, MIT, Chicago). Họ cần tối thiểu 3.000 sinh viên, có tính chọn lọc đầu vào cao, và phải có một nửa thí sinh nộp điểm SAT hoặc ACT.
Danh sách "New Ivies" ra đời trong bối cảnh các nhà tuyển dụng ngày càng hoài nghi về việc liệu tấm bằng từ các trường Ivy League có còn là bảo chứng tốt nhất cho chất lượng nhân sự hay không.
Thay vào đó, họ tin rằng những sinh viên thông minh và chăm chỉ nhất có thể được tìm thấy tại các trường công lập danh tiếng, hoặc các trường tư thục ít nổi tiếng bằng nhưng có chương trình đào tạo khắt khe.
Theo Forbes, 37% nhà tuyển dụng cho biết ít mặn mà với việc tuyển sinh viên tốt nghiệp Ivy League hơn so với 5 năm trước. Chỉ 6% chọn cử nhân từ nhóm này nhiều hơn. Ngược lại, 42% có xu hướng ưu tiên sinh viên từ trường công.
Khánh Linh