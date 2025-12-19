20 đại học dạy Trí tuệ nhân tạo tốt nhất thế giới

Bảng xếp hạng toàn cầu theo môn học năm 2025 của Shanghai Ranking công bố tháng trước, gồm 57 môn thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học sinh học, khoa học y tế và khoa học xã hội.
Với môn Trí tuệ nhân tạo (AI), Đại học Công nghệ Nanyang dẫn đầu với 289 điểm, theo sau là Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Top 10 toàn cầu có ba trường nằm ở châu Á, còn lại là các trường ở Bắc Mỹ và Australia.
Tới một nửa gương mặt trong top 20 đến từ Trung Quốc, áp đảo từ hạng 11 đến 20. Mỹ xếp nhì với 4 trường, còn Canada có ba. Singapore, Australia và Anh cùng có một đại diện.
|
TT
|
Trường
|
Quốc gia
|
Điểm
|
1
|
Đại học Công nghệ Nanyang
|
Singapore
|
289
|
2
|
Đại học Thanh Hoa
|
Trung Quốc
|
284.7
|
3
|
Đại học Toronto
|
Canada
|
265.9
|
4
|
Đại học Chiết Giang
|
Trung Quốc
|
248.8
|
5
|
Đại học Alberta
|
Canada
|
246.2
|
6
|
Đại học Carnegie Mellon
|
Mỹ
|
241.3
|
7
|
Đại học California, Los Angeles
|
Mỹ
|
237.5
|
8
|
Đại học Công nghệ Sydney
|
Australia
|
235
|
9
|
Đại học Montreal
|
Canada
|
234.5
|
10
|
Đại học Stanford
|
Mỹ
|
228.9
|
11
|
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
|
Trung Quốc
|
225.6
|
12
|
Đại học Harvard
|
Mỹ
|
225.1
|
13
|
Đại học Bắc Kinh
|
Trung Quốc
|
219.5
|
14
|
Đại học Bách khoa Tây Bắc
|
Trung Quốc
|
212.4
|
15
|
Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung
|
Trung Quốc
|
211.7
|
16
|
Đại học Bách khoa Hồng Kông
|
Trung Quốc
|
211.2
|
17
|
Đại học Oxford
|
Anh
|
210.2
|
18
|
Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam
|
Trung Quốc
|
202.3
|
19
|
Đại học Giao thông Thượng Hải
|
Trung Quốc
|
199.9
|
20
|
Đại học Bắc Hàng
|
Trung Quốc
|
198.7
Năm nay, Shanghai Ranking xếp hạng khoảng 2.000 đại học từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng với AI có 400 trường. Những trường này phải có ít nhất 100 bài báo khoa học đã công bố trong lĩnh vực từ 2020 tới 2024.
Các chỉ số đánh giá được chia thành năm nhóm chính: chất lượng giảng viên, lượng công trình nghiên cứu xuất sắc, chất lượng nghiên cứu, tác động của nghiên cứu và hợp tác quốc tế.
Trong đó, lượng công trình nghiên cứu xuất sắc chiếm trọng số lớn nhất, gồm các bài báo trên những tạp chí khoa học hàng đầu (TJ) và các giải thưởng học thuật quốc tế.
Chất lượng giảng viên xếp thứ hai. Nhóm này xét số lượng người đoạt giải thưởng học thuật quốc tế, nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất, tổng biên tập các tạp chí hay lãnh đạo các tổ chức học thuật quốc tế.
Bảng xếp hạng Shanghai Ranking, hay Academic Ranking of World Universities (ARWU), do Đại học Giao thông Thượng Hải khởi xướng năm 2003. Đây là một trong ba bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới, bên cạnh QS và Times Higher Education.
Khánh Linh