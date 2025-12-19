20 đại học dạy Trí tuệ nhân tạo tốt nhất thế giới

Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) dẫn đầu thế giới về chất lượng đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo, theo xếp hạng của Shanghai Ranking.

Bảng xếp hạng toàn cầu theo môn học năm 2025 của Shanghai Ranking công bố tháng trước, gồm 57 môn thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học sinh học, khoa học y tế và khoa học xã hội.

Với môn Trí tuệ nhân tạo (AI), Đại học Công nghệ Nanyang dẫn đầu với 289 điểm, theo sau là Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Top 10 toàn cầu có ba trường nằm ở châu Á, còn lại là các trường ở Bắc Mỹ và Australia.

Tới một nửa gương mặt trong top 20 đến từ Trung Quốc, áp đảo từ hạng 11 đến 20. Mỹ xếp nhì với 4 trường, còn Canada có ba. Singapore, Australia và Anh cùng có một đại diện.

TT Trường Quốc gia Điểm 1 Đại học Công nghệ Nanyang Singapore 289 2 Đại học Thanh Hoa Trung Quốc 284.7 3 Đại học Toronto Canada 265.9 4 Đại học Chiết Giang Trung Quốc 248.8 5 Đại học Alberta Canada 246.2 6 Đại học Carnegie Mellon Mỹ 241.3 7 Đại học California, Los Angeles Mỹ 237.5 8 Đại học Công nghệ Sydney Australia 235 9 Đại học Montreal Canada 234.5 10 Đại học Stanford Mỹ 228.9 11 Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc 225.6 12 Đại học Harvard Mỹ 225.1 13 Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 219.5 14 Đại học Bách khoa Tây Bắc Trung Quốc 212.4 15 Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung Trung Quốc 211.7 16 Đại học Bách khoa Hồng Kông Trung Quốc 211.2 17 Đại học Oxford Anh 210.2 18 Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam Trung Quốc 202.3 19 Đại học Giao thông Thượng Hải Trung Quốc 199.9 20 Đại học Bắc Hàng Trung Quốc 198.7

Năm nay, Shanghai Ranking xếp hạng khoảng 2.000 đại học từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng với AI có 400 trường. Những trường này phải có ít nhất 100 bài báo khoa học đã công bố trong lĩnh vực từ 2020 tới 2024.

Các chỉ số đánh giá được chia thành năm nhóm chính: chất lượng giảng viên, lượng công trình nghiên cứu xuất sắc, chất lượng nghiên cứu, tác động của nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Trong đó, lượng công trình nghiên cứu xuất sắc chiếm trọng số lớn nhất, gồm các bài báo trên những tạp chí khoa học hàng đầu (TJ) và các giải thưởng học thuật quốc tế.

Chất lượng giảng viên xếp thứ hai. Nhóm này xét số lượng người đoạt giải thưởng học thuật quốc tế, nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất, tổng biên tập các tạp chí hay lãnh đạo các tổ chức học thuật quốc tế.

Khuôn viên Đại học Carnegie Mellon, Mỹ. Ảnh: Carnegie Mellon University Fanpage

Bảng xếp hạng Shanghai Ranking, hay Academic Ranking of World Universities (ARWU), do Đại học Giao thông Thượng Hải khởi xướng năm 2003. Đây là một trong ba bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới, bên cạnh QS và Times Higher Education.

Khánh Linh