20 đại học có phí sinh hoạt rẻ nhất Mỹ

Tổ chức US News tuần trước công bố dữ liệu về chi phí ăn, ở tại ký túc xá của hơn 1.000 đại học tại Mỹ. Phí này bao gồm phòng ở chung và tổng các bữa ăn trong khuôn viên trường.
Theo đó, chi phí trung bình với du học sinh trong năm học 2025-2026 là 14.500 USD (hơn 380 triệu đồng).
Tuy nhiên, một số trường thu phí này thấp hơn nhiều. Trong số 20 trường thu phí sinh hoạt dễ chịu nhất, mức trung bình chỉ khoảng 6.900 USD.
Hầu hết các trường trong danh sách đều là đại học/cao đẳng vùng. Khác với các trường đại học quốc gia thường thiên hướng nghiên cứu, đại học và cao đẳng vùng tập trung nhiều hơn vào giảng dạy các kỹ năng làm việc thực tế, có ít hoặc không có chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).
Tiền ăn, ở tại 20 trường này dao động 2.900-8.600 USD/năm (76 - 227 triệu đồng).
|
TT
|
Trường
|
Xếp hạng
|
Tiền ăn ở (USD/năm)
|
1
|
Đại học Southern và Cao đẳng A&M
|
395-434, bảng xếp hạng đại học quốc gia
|
2.900
|
2
|
Đại học Sagrado Corazon
|
90, bảng xếp hạng đại học vùng
|
3.300
|
3
|
Cao đẳng Calumet St. Joseph
|
145-160, bảng xếp hạng đại học vùng
|
5.000
|
4
|
Đại học bang Alabama
|
395-434, bảng xếp hạng đại học Quốc gia
|
6.000
|
5
|
Đại học Tiểu bang Tây Bắc Oklahoma
|
81, bảng xếp hạng đại học vùng
|
6.100
|
6
|
Đại học Guam
|
55, bảng xếp hạng đại học vùng
|
6.100
|
7
|
Đại học Bang Oklahoma Panhandle
|
27, bảng xếp hạng đại học vùng
|
6.400
|
8
|
Đại học Baptist Florida
|
38, bảng xếp hạng đại học vùng
|
6.600
|
9
|
Cao đẳng Livingstone
|
67, bảng xếp hạng đại học vùng
|
6.800
|
10
|
Đại học Nam Arkansas
|
76, bảng xếp hạng đại học vùng
|
7.600
|
11
|
Đại học Tennessee tại Martin
|
20, bảng xếp hạng đại học vùng
|
7.900
|
12
|
Đại học Wisconsin-La Crosse
|
14, bảng xếp hạng đại học vùng
|
7.900
|
13
|
Đại học West Texas A&M
|
50, bảng xếp hạng đại học vùng
|
7.900
|
14
|
Đại học Regent
|
373, bảng xếp hạng đại học Quốc gia
|
8.000
|
15
|
Cao đẳng Talladega
|
60, bảng xếp hạng đại học vùng
|
8.100
|
16
|
Đại học bang Kentucky
|
36, bảng xếp hạng đại học vùng
|
8.200
|
17
|
Đại học Wisconsin—Whitewater
|
31, bảng xếp hạng đại học vùng
|
8.400
|
18
|
Đại học Dakota Wesleyan
|
28, bảng xếp hạng đại học vùng
|
8.500
|
19
|
Đại học Voorhees
|
65, bảng xếp hạng đại học vùng
|
8.600
|
20
|
Đại học East Central
|
100, bảng xếp hạng đại học vùng
|
8.600
Ở chiều ngược lại, trường có phí ăn ở cao nhất theo khảo sát là Học viện Công nghệ New York, 28.200 USD, theo sau là Đại học The New School, Trường Nghệ thuật Thị giác, Đại học New York và Đại học Fordham. Tất cả nằm ở New York - một trong những thành phố đắt đỏ nhất Mỹ.
Chi phí du học Mỹ hiện đã vượt mốc 100.000 USD ở nhiều trường, học phí chiếm 70-80% con số này. Tính trong 20 năm qua, chi phí đại học đã tăng khoảng 40%, theo US News.
Khánh Linh