20 đại học có phí sinh hoạt rẻ nhất Mỹ

Mỹ20 đại học thu phí ăn, ở ký túc xá với du học sinh khoảng 2.900-8.600 USD mỗi năm, trong khi mức trung bình là 14.500 USD.

Tổ chức US News tuần trước công bố dữ liệu về chi phí ăn, ở tại ký túc xá của hơn 1.000 đại học tại Mỹ. Phí này bao gồm phòng ở chung và tổng các bữa ăn trong khuôn viên trường.

Theo đó, chi phí trung bình với du học sinh trong năm học 2025-2026 là 14.500 USD (hơn 380 triệu đồng).

Tuy nhiên, một số trường thu phí này thấp hơn nhiều. Trong số 20 trường thu phí sinh hoạt dễ chịu nhất, mức trung bình chỉ khoảng 6.900 USD.

Hầu hết các trường trong danh sách đều là đại học/cao đẳng vùng. Khác với các trường đại học quốc gia thường thiên hướng nghiên cứu, đại học và cao đẳng vùng tập trung nhiều hơn vào giảng dạy các kỹ năng làm việc thực tế, có ít hoặc không có chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Tiền ăn, ở tại 20 trường này dao động 2.900-8.600 USD/năm (76 - 227 triệu đồng).

TT Trường Xếp hạng Tiền ăn ở (USD/năm) 1 Đại học Southern và Cao đẳng A&M 395-434, bảng xếp hạng đại học quốc gia 2.900 2 Đại học Sagrado Corazon 90, bảng xếp hạng đại học vùng 3.300 3 Cao đẳng Calumet St. Joseph 145-160, bảng xếp hạng đại học vùng 5.000 4 Đại học bang Alabama 395-434, bảng xếp hạng đại học Quốc gia 6.000 5 Đại học Tiểu bang Tây Bắc Oklahoma 81, bảng xếp hạng đại học vùng 6.100 6 Đại học Guam 55, bảng xếp hạng đại học vùng 6.100 7 Đại học Bang Oklahoma Panhandle 27, bảng xếp hạng đại học vùng 6.400 8 Đại học Baptist Florida 38, bảng xếp hạng đại học vùng 6.600 9 Cao đẳng Livingstone 67, bảng xếp hạng đại học vùng 6.800 10 Đại học Nam Arkansas 76, bảng xếp hạng đại học vùng 7.600 11 Đại học Tennessee tại Martin 20, bảng xếp hạng đại học vùng 7.900 12 Đại học Wisconsin-La Crosse 14, bảng xếp hạng đại học vùng 7.900 13 Đại học West Texas A&M 50, bảng xếp hạng đại học vùng 7.900 14 Đại học Regent 373, bảng xếp hạng đại học Quốc gia 8.000 15 Cao đẳng Talladega 60, bảng xếp hạng đại học vùng 8.100 16 Đại học bang Kentucky 36, bảng xếp hạng đại học vùng 8.200 17 Đại học Wisconsin—Whitewater 31, bảng xếp hạng đại học vùng 8.400 18 Đại học Dakota Wesleyan 28, bảng xếp hạng đại học vùng 8.500 19 Đại học Voorhees 65, bảng xếp hạng đại học vùng 8.600 20 Đại học East Central 100, bảng xếp hạng đại học vùng 8.600

Ở chiều ngược lại, trường có phí ăn ở cao nhất theo khảo sát là Học viện Công nghệ New York, 28.200 USD, theo sau là Đại học The New School, Trường Nghệ thuật Thị giác, Đại học New York và Đại học Fordham. Tất cả nằm ở New York - một trong những thành phố đắt đỏ nhất Mỹ.

Chi phí du học Mỹ hiện đã vượt mốc 100.000 USD ở nhiều trường, học phí chiếm 70-80% con số này. Tính trong 20 năm qua, chi phí đại học đã tăng khoảng 40%, theo US News.

Khuôn viên Đại học Wisconsin-La Crosse, Mỹ. Ảnh: University of Wisconsin - La Crosse Fanpage

Khánh Linh