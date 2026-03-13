20.000 thuyền viên kẹt gần Hormuz nguy cơ thiếu nhu yếu phẩm

Gần 20.000 thủy thủ mắc kẹt trên các tàu hàng ở eo biển Hormuz đang đối mặt với nỗi lo tên lửa rơi trúng và tình trạng cạn kiệt nhu yếu phẩm.

Trên những con tàu mắc kẹt quanh eo biển Hormuz, nhịp sống của thủy thủ dường như không đổi: trực ca, kiểm tra máy móc và lau dọn boong. Tuy nhiên, bầu trời phía trên họ không còn yên tĩnh.

Amir, một thủy thủ Pakistan trên tàu chở dầu đang neo gần Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho biết đã nhiều lần nhìn thấy UAV và tên lửa bay qua đầu. Nỗi sợ lớn nhất của anh là các mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không sẽ rơi thẳng xuống boong tàu.

Hein, một thủy thủ người Myanmar, kể giao tranh trên không đã trở thành cảnh tượng quen thuộc. Có buổi sáng, hai tiêm kích tấn công nhau ngay trên đầu anh.

Bị cô lập trên biển cũng tạo ra áp lực tinh thần lớn cho các thủy thủ. Internet và sóng điện thoại bị gián đoạn. Tại Pakistan, ông Ali Abbas cho biết đã mất liên lạc với con trai nhiều ngày qua.

Việc di chuyển trên biển cũng đối mặt với rủi ro do hệ thống định vị vệ tinh (GPS) bị gây nhiễu. Thuyền trưởng Seo-jun, người quản lý hơn 20 thủy thủ Hàn Quốc và Myanmar, cho biết khi tiến vào Dubai, họ phải dò đường bằng mắt thường. Ông ví cảm giác đó như "người mù lần tìm tay nắm cửa".

Thời gian mắc kẹt kéo dài khiến các tàu cạn kiệt nhu yếu phẩm. Tàu của Seo-jun chỉ còn thực phẩm đủ dùng trong hai tuần. Nhiều tàu khác buộc phải giảm khẩu phần ăn của thuyền viên để duy trì sự sống.

Thủy thủ Hein cho biết trên tàu của anh thực phẩm đã gần hết, mỗi ngày chỉ còn một bữa ăn với khẩu phần nhỏ. Nguồn nước ngọt cũng dần cạn kiệt do hệ thống lọc nước biển hoạt động kém hiệu quả khi tàu phải neo đậu tại chỗ quá lâu.

Hàng ngày niềm hy vọng duy nhất của những người đi biển là khoảnh khắc bắt được sóng điện thoại để gọi về nhà.

Theo các tổ chức hàng hải, căng thẳng tại Trung Đông đã khiến khoảng 20.000 thủy thủ mắc kẹt trong khu vực eo biển Hormuz. Một số tàu neo đậu ngoài khơi, số khác nằm trong cảng, nhưng không nơi nào thực sự an toàn.

Eo biển Hormuz được xem là "yết hầu" của mạng lưới giao thương toàn cầu. Nối liền Vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Arab, eo biển này rộng khoảng 33 km, ở điểm hẹp nhất luồng di chuyển dành cho tàu thuyền chỉ khoảng 3 km mỗi chiều.

Dù chật hẹp, đây lại là cửa ngõ độc đạo vận chuyển khoảng 20-30% nguồn cung dầu thô và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn thế giới. Hầu hết dầu mỏ từ các quốc gia khai thác hàng đầu Trung Đông như Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait đều phải đi qua đây.

Trước những rủi ro an ninh khó lường từ các cuộc tấn công, rải thủy lôi và nhiễu sóng GPS ở khu vực Trung Đông (bao gồm cả eo biển Hormuz và Biển Đỏ), hàng loạt hãng vận tải biển lớn như MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd đã phải tạm ngừng đưa tàu qua khu vực này.

Ngọc Ngân (Theo BBC, Le Monde)