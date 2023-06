2 tỷ đồng nên mua đất nền Đà Nẵng hay gửi tiết kiệm?

Đất nền Đà Nẵng đang trong giai đoạn dần chạm vùng đáy với mức giá giảm 30-40%, đem lại cơ hội đầu tư về dài hạn, theo chuyên gia.

Vợ chồng tôi làm kinh doanh ở Đà Nẵng, tích lũy được 2 tỷ đồng. Gần đây, tôi thấy nhiều lô đất ở khu vực Hòa Quý hay Nam Hòa Xuân giảm giá 600-800 triệu đồng nên đang có ý định mua, chờ tăng giá. Tuy nhiên, vợ tôi lại muốn gửi tiết kiệm vì thị trường trầm lắng, khó tăng giá.

Tôi nên mua đất nền hay gửi tiết kiệm thời điểm này? Tiềm năng đầu tư đất nền ở Đà Nẵng trong ngắn hạn và dài hạn ra sao? Xin ý kiến chuyên gia.

Độc giả Cường Nguyễn

Chuyên gia tư vấn:

Với vốn sẵn có 2 tỷ đồng, bạn có nhiều sự lựa chọn để đầu tư trong giai đoạn này nhưng nên tìm kiếm loại hình phù hợp và tránh dùng đòn bẩy tài chính. Tại Đà Nẵng, đất nền là dòng sản phẩm khá được ưa chuộng và có tính thanh khoản cao về dài hạn. Dữ liệu thu thập của chúng tôi cho thấy, vào thời điểm thị trường phát triển mạnh trong hai năm 2021-2022, trung bình lượng giao dịch bất động sản qua công chứng khoảng 30.000 giao dịch thì đất nền chiếm khoảng 73%, nhà ở liền kề 19%, còn lại là căn hộ.

Từ cuối năm ngoái đến nay, phân khúc này cũng chịu ảnh hưởng khi thị trường lao dốc. Tình trạng cắt lỗ từ 30-40% so với đầu năm ngoái diễn ra khá phổ biến tại một số dự án. Ví dụ, đất nền tại khu đô thị FPT giảm trung bình 35% so với năm ngoái, giá thấp nhất 2,3 tỷ đồng. Đất nền khu đô thị Nam Hòa Xuân giảm 25% so với cùng kỳ, giá thấp nhất hiện tại là 2,6 tỷ đồng. Nhiều dự án có phân khúc đất nền dưới 2 tỷ đồng như khu dân cư Nam Cẩm Lệ (giá thấp nhất 1,9 tỷ đồng), Khu đô thị Bàu Tràm Lakeside (thấp nhất 1,7 tỷ) và Golden Hill (thấp nhất 1,6 tỷ đồng). Thậm chí tại một số khu vực, giá sản phẩm được rao thấp hơn cả giai đoạn đầu tiên xảy ra dịch Covid-19 là năm 2020 (thời điểm hoảng loạn).

Do đó, với 2 tỷ đồng tiền mặt, bạn đã có lợi thế lớn để mua bất động sản trong thời kỳ thị trường đang dần chạm vùng đáy. Bạn có thể lựa chọn đầu tư sản phẩm vừa tiền ở các khu đô thị mới, loại hình được ưa chuộng tại Đà Nẵng bởi vị trí trung tâm thành phố, nằm trong bán kính 15 km. Các dự án phần lớn đều nằm ven sông, đã được quy hoạch đồng bộ, bài bản và tỷ lệ lấp dầy dân cư cao. Giá đất nền tại Đà Nẵng đang khá cạnh tranh bởi thấp hơn so với căn hộ. Giá căn hộ phân khúc cao cấp dao động 60-80 triệu đồng mỗi m2, nghĩa là một căn diện tích từ 50 m2 có giá lên đến 3 tỷ đồng.

Lợi nhuận trung bình của đất nền dao động 15% một năm, trong khi lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng giai đoạn này thật sự không quá hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn cần xác định nếu đầu tư ngắn hạn, lợi nhuận trong một năm đầu tiên rất khó vượt mức 10% bởi diễn biến chung thị trường hiện nay vẫn là trầm lắng và khát vốn. Đến năm thứ hai, mức giá được kỳ vọng phục hồi bằng với thời điểm trước khi suy thoái kinh tế. Nếu đầu tư dài hạn, lợi nhuận có thể đạt đến mức trên 45%. Thực tế, từ tháng 7/2020 đến tháng 4/2022, đất nền tại Đà Nẵng đã ghi nhận mức tăng trưởng 45-68%.

Để lựa chọn sản phẩm đất nền phù hợp, có tiềm năng tăng giá, bạn cần chọn dự án của chủ đầu tư tên tuổi, uy tín, tuyệt đối không nên xuống tiền vào bất động sản hình thành trong tương lai, pháp lý chưa rõ ràng. Bạn cũng lưu ý nên chọn khu vực tập trung đông dân cư, phát triển hoàn chỉnh hạ tầng, tiện ích xung quanh. Ngoài ra, sản phẩm vừa túi tiền là ưu tiên hàng đầu, tránh dùng đòn bẩy tài chính thời điểm này. Nếu cần vay ngân hàng thì giới hạn khoảng 500 triệu đồng.

Giai đoạn này là thời điểm tốt để tìm hiểu và săn lùng sản phẩm để đầu tư, trước khi có nguồn tín dụng lớn từ nguồn tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn được rút ra khỏi hệ thống. Cơ hội ở giai đoạn này là người mua có nhiều sự lựa chọn và có thêm thời gian cân nhắc. Thị trường Đà Nẵng hiện tại ít xảy ra hiệu ứng Fomo khi ở trong cảnh 7 người bán chỉ có 3 người mua, hạn chế được tình trạng mua chênh, đầu tư theo tâm lý đám đông.

Ông Trần Trọng Vũ

Đồng sáng lập Công ty SPE.R, đơn vị nghiên cứu và khảo sát thị trường bất động sản miền Trung