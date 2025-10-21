2 tỷ đồng, mua chung cư rộng ở Bình Dương cũ hay căn nhỏ tại trung tâm TP HCM?

Tôi phân vân với ngân sách 2 tỷ, nên mua một căn chung cư hai phòng ngủ ở Bình Dương cũ hay chọn căn một phòng ngủ tại quận Bình Tân cũ.

Vợ chồng tôi chuẩn bị đón bé đầu lòng, dự tính mua nhà với ngân sách khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi có phân vân giữa hai phương án.

Một là mua căn 52 m2 ở khu vực Dĩ An, Bình Dương cũ, giá khoảng 2,17 tỷ đồng. Vị trí này gần sát Thủ Đức, cách công ty mình làm việc khoảng 15 km. Căn này có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và có cả ban công phòng khách (khu để phơi đồ), tầm nhìn hướng nam khá mát mẻ. Dự án này có pháp lý an toàn, sẵn sổ.

Phương án hai là mua một căn ở quận Bình Tân cũ, đối diện UBND phường, cách công ty tôi khoảng 12 km (di chuyển qua đường Võ Văn Kiệt khá thuận tiện). Căn này có một phòng ngủ, không có ban công phòng khách nhưng có logia phơi đồ riêng, hướng đông nam. Dự án có chất lượng xây dựng tốt hơn dự án trên song đang gặp vấn đề pháp lý, chưa biết khi nào ra được sổ.

Mong độc giả kinh nghiệm tư vấn giúp tôi trường hợp này. Xin cảm ơn!

Độc giả Lê Anh