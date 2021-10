2 nhân viên y tế bị bắt vì bán thuốc trị Covid-19

TP HCMNguyễn Văn Thừa, nhân viên y tế quận Bình Tân, nhận thuốc molnupiravir từ Sở Y tế cho địa phương điều trị F0 tại nhà, nhưng đã lén tuồn cho bạn bán ra ngoài.

Ngày 2/10, Thừa (40 tuổi) và Huỳnh Phương Thảo (36 tuổi) bị Công an quận Bình Tân khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Thừa (trái) và Thảo bị bắt tạm giam. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo điều tra, Thừa là nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm y tế quận Bình Tân, có nhiệm vụ tiếp nhận thuốc kháng virus molnupiravir 400 mg do Sở Y tế phân phối xuống. Nhiệm vụ của anh ta là tiếp tục phân bổ cho 10 phường trong quận tuỳ theo nhu cầu điều trị F0.

Hôm 13/9, Thừa nhận gần 1.100 hộp thuốc, song lấy 50 hộp đưa cho bạn là Thảo (nhân viên Trung tâm y tế quận Tân Phú) bán với giá 2 triệu đồng/hộp. Thảo sau đó đăng lên mạng bán giá gấp 3 lần.

Phát hiện sự việc, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Công an quận 10, Công an TP HCM xác minh đường đi của những hộp thuốc, bắt Thừa và Thảo. "Cả 2 biết đây là thuốc thử nghiệm, phát miễn phí cho những người mắc Covid-19 đang điều trị ở nhà nhưng vẫn móc nối tuồn tra thị trường để bán thu lợi", cơ quan điều tra xác định.

Thuốc kháng virus molnupiravir (có trong túi thuốc C) được Sở Y tế thành phố phát cho F0 điều trị tại nhà, cộng đồng hay bệnh viện dã chiến - được sử dụng dưới sự kiểm soát đặc biệt của Bộ Y tế. Nếu thuốc chưa sử dụng hết, bệnh nhân phải trả về cho Sở Y tế.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 5-10: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu đến một tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản một tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 10-15 năm. 4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 1-5 năm, có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng.

Quốc Thắng