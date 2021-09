Nhiều cán bộ dược bị tình nghi bán thuốc molnupiravir

TP HCMCông an điều tra hành vi Tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng virus molnupiravir liên quan cán bộ quản lý dược tại Trung tâm y tế quận Bình Tân và Tân Phú.

Thông tin được thượng tá Huỳnh Quang Tuyến (Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM) nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống Covid-19, chiều 27/9.

Thuốc kháng virus molnupiravir (có trong túi thuốc C được Sở Y tế thành phố phát cho F0 điều trị tại nhà) được sử dụng dưới sự kiểm soát đặc biệt của Bộ Y tế. Đến nay, TP HCM đã được phân bổ 50.000 liều trong số 116.000 liều được tài trợ.

Trước khi phát gói thuốc C, nhân viên y tế phải giải thích chi tiết, rõ ràng các điều kiện cam kết với người sử dụng. Bệnh nhân phải ký vào văn bản đồng ý sử dụng thuốc, cơ sở y tế địa phương quản lý danh sách tất cả người uống, theo dõi mỗi ngày xem khi uống thuốc có vấn đề gì xảy ra hay không.

Thuốc kháng virus molnupiravir được cấp phát miễn phí cho F0 nhẹ để điều trị Covid-19. Ảnh: HCDC

Tại một số địa bàn trọng điểm, nhóm các chuyên gia, bác sĩ của trường Đại học Y dược TP HCM sẽ theo dõi sát hơn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 5, thứ 7 để theo dõi diễn tiến đáp ứng thuốc.

Theo nguyên tắc, gói thuốc C sử dụng tại nhà, cộng đồng hay bệnh viện dã chiến, đều phải được quản lý chặt chẽ. Nếu thuốc chưa sử dụng hết, bệnh nhân phải trả về cho Sở Y tế. Sau khi nhận thông tin "có tình trạng gói thuốc C được rao bán", ngày 21/9, Sở Y tế đã gửi văn bản đến các cơ sở nhắc nhở quy định sử dụng và quản lý chặt gói thuốc này.

"Ngoài cán bộ tại 2 trung tâm y tế quận Bình Tân và Tân Phú còn có một số người liên quan", thuợng tá Tuyến nói.

Theo Phó phòng Tham mưu Công an thành phố, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, Công an TP HCM đã đẩy mạnh quản lý địa bàn, nắm tình hình các loại tội phạm, nhất là các trường hợp lợi dụng công tác phòng chống dịch để trục lợi, lừa đảo.

Công an TP HCM đã phát hiện 2 vụ trục lợi liên quan tiêm vaccine; 2 vụ sử dụng Facebook để lừa đảo cấp giấy đi đường, bán thuốc kháng virus và một vụ sản xuất, buôn bán tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa, chữa trị Covid-19.

Trong đó, Trương Mạnh Thảo (cán bộ phụ trách kinh tế UBND phường 2, quận 6) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thanh hành công vụ; Lê Thị Kim Dung bị điều tra tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, do có hành vi móc nối với Nguyễn Thanh Tuấn (cán bộ phụ trách điểm tiêm chủng tại phường 10, quận 11) đưa 21 trường hợp không thuộc diện vào danh sách tiêm, thu lợi bất chính 51,8 triệu đồng...

Trung Sơn