2 loại nước ép giúp mỹ nhân Trung Quốc giảm 25 kg trong nửa năm

Tái xuất trong phim mới, nữ diễn viên Mã Tư Thuần khiến công chúng trầm trồ khi trút bỏ 25 kg mỡ thừa nhờ kiên trì áp dụng thực đơn nước ép thải độc màu xanh và vàng cùng chế độ ăn Keto.

Kể từ khi bộ phim truyền hình "The Beginning of Man" lên sóng, Mã Tư Thuần trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không chỉ ghi điểm bởi khả năng diễn xuất ngày càng thăng hoa, cô còn nhận được vô số lời khen khi lấy lại vóc dáng thanh mảnh, được ví như sự trở lại của thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Với chiều cao 170 cm, Mã Tư Thuần từng trải qua giai đoạn khó khăn về sức khỏe khi phải sử dụng thuốc chứa hormone để điều trị tâm lý, dẫn đến việc cân nặng mất kiểm soát và có lúc chạm ngưỡng hơn 80 kg. Tuy nhiên, bằng nỗ lực cải thiện chế độ ăn uống và lối sống vì mục tiêu sức khỏe lẫn sự tự tin, cô đã thành công giảm 25 kg chỉ trong 6-7 tháng.

Bí quyết cốt lõi trong hành trình giảm cân của Mã Tư Thuần nằm ở việc kiểm soát nghiêm ngặt lượng carbohydrate kết hợp phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Trong hai tháng đầu tiên, nữ diễn viên áp dụng chế độ tương tự "Ketogenic" (Keto), tập trung vào nguồn đạm cao, chất béo tốt và cắt giảm tối đa tinh bột. Thực đơn giúp cô giảm cân nhanh chóng gồm bữa sáng với hai quả trứng luộc cùng nước ép rau củ tự chế biến; bữa trưa tối giản với chỉ một bắp ngô và bữa tối ưu tiên sườn bò hoặc bún nưa (konjac), một loại mì ăn kiêng làm từ bột củ nưa, nấu cùng tôm.

Sau khi quá trình trao đổi chất dần ổn định, cô bắt đầu thay thế bún nưa bằng các loại tinh bột chuyển hóa chậm như gạo lứt hoặc diêm mạch (quinoa), đồng thời bổ sung protein từ hải sản. Ở giai đoạn siết cân nghiêm ngặt nhất, cô còn kết hợp phương pháp này với "nhịn ăn gián đoạn 222", song cũng lưu ý rằng phương pháp 168 hoặc 186 sẽ là lựa chọn an toàn hơn cho phần lớn mọi người.

Mã Tư Thuần trước và sau khi giảm cân. Ảnh: TVBS

Một thói quen không thể thiếu mỗi sáng của cô là việc duy trì hai cốc nước ép rau củ hỗ trợ thải độc. Ly nước ép xanh với thành phần từ cải xoăn, rau chân vịt, bột tảo biển, dầu dừa và chuối giúp tăng cảm giác no cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa. Để hỗ trợ nhu động ruột, cô thêm ít chuối vào khẩu phần ăn. Nữ diễn viên lưu ý hạn chế ăn trái cây khi đang trong chế độ ăn kiêng; nếu muốn, hãy ưu tiên chọn các loại quả mọng. Ly nước thứ hai là nước ép màu vàng từ chanh, bột điện giải, đường ăn kiêng và giấm táo giúp ổn định đường huyết, cấp nước và ức chế cảm giác thèm ăn. Cô chia sẻ sau khi dùng bộ đôi này, bản thân thường không thấy đói cho đến tận 17-18h.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, Mã Tư Thuần chú trọng vào việc giải tỏa tâm lý và đánh lạc hướng cơn thèm ăn bằng những hoạt động mang lại niềm vui. Thay vì để tâm trí bị bủa vây bởi ý nghĩ về thực phẩm, cô lấp đầy lịch trình bằng đam mê ca hát và vũ đạo. Khi hát, việc vô thức hóp bụng kết hợp cùng các động tác vũ đạo đã biến sở thích này thành một cách đốt mỡ hiệu quả. Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ và trạng thái tinh thần, bởi việc thiếu ngủ sẽ làm suy giảm nghiêm trọng khả năng trao đổi chất của cơ thể.

Trong thói quen nấu nướng hàng ngày, cô ưu tiên sử dụng dầu oliu tốt cho tim mạch và tránh các phương pháp chiên xào ở nhiệt độ cao. Khi phải ăn uống bên ngoài hoặc tham gia tiệc tùng, nữ diễn viên thường áp dụng mẹo nhỏ là nhúng sơ các món ăn nhiều dầu mỡ qua nước để loại bỏ bớt dầu mỡ dư thừa, giúp cắt giảm đáng kể lượng calo nạp vào. Mã Tư Thuần cũng đặc biệt cảnh báo việc áp dụng Keto quá lâu có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc, do đó việc bổ sung lại các loại tinh bột tốt ở giai đoạn sau là vô cùng thiết yếu để duy trì một cơ thể khỏe mạnh bền vững.

Mã Tư Thuần sinh năm 1988, đến với điện ảnh khi mới 7 tuổi và ghi dấu qua nhiều phim như Vị hôn thê, Tình yêu nguội lạnh hơn cái chết, Một phút nữa thôi, Tướng quân ở trên ta ở dưới... Cô từng giành giải" Nữ diễn viên mới xuất sắc" tại Liên hoan phim Kim Mã cho bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh đóng cùng Châu Đông Vũ.

Mã Tư Thuần giảm được 25 kg trong 6-7 tháng. Ảnh: TVBS

Bình Minh (Theo TVBS)