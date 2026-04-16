2.350 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ lên Măng Đen

Quảng Ngãi sẽ đầu tư 2.350 tỷ đồng cải tạo hơn 48 km quốc lộ 24 đoạn Ba Tơ - Kon Plong, mở rộng trục kết nối lên Măng Đen, dự kiến triển khai từ 2026.

Ngày 15/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 24, với 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 350 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Sở Xây dựng được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chuẩn bị đầu tư.

Tuyến dài 48,4 km, quy mô nền đường rộng 9 m; mặt đường bêtông nhựa kết hợp bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm. Dự án xây dựng các cầu nhỏ, nút giao và bổ sung đường lánh nạn tại những đoạn dốc nguy hiểm.

Quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi - Măng Đen. Ảnh: Đoàn Vương Quốc

Quốc lộ 24 dài khoảng 170 km, bắt đầu từ ngã tư Thạch Trụ, đi qua Ba Tơ, Măng Đen và kết thúc tại Kon Tum, kết nối khu vực Bắc Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều đoạn đèo dốc quanh co, tiềm ẩn rủi ro tai nạn; riêng đoạn Ba Tơ - Kon Plong hiện mặt đường hẹp, thường xảy ra sự cố khi mưa lớn, sương mù.

Sau sáp nhập tỉnh, nhu cầu đi lại của cán bộ, người dân tăng cao, lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng mạnh. Mặt đường nhỏ khiến giao thông dễ ùn tắc kéo dài khi xảy ra tai nạn hoặc sạt lở.

Theo UBND tỉnh, việc nâng cấp sẽ tăng năng lực thông hành, phát huy vai trò kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, từ Chu Lai, Dung Quất đến Măng Đen và cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu văn hóa.

Hướng tuyến quốc lộ 24. Đồ họa: Hoàng Khánh

Song song đó, cơ quan chức năng đang nghiên cứu đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Trước đó, Tập đoàn Sun Group đề xuất xây dựng tuyến dài 82 km, quy mô 4 làn xe theo hình thức PPP, tổng vốn hơn 25.000 tỷ đồng, điểm cuối tại Măng Đen.

Măng Đen nằm ở độ cao khoảng 1.200 m, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng hơn 75%, được ví như "Đà Lạt thứ hai", cùng đảo Lý Sơn được định hướng trở thành trục tăng trưởng du lịch mới của Quảng Ngãi. Cửa khẩu Bờ Y ở phía tây là điểm giao thương quan trọng khu vực "ngã ba Đông Dương", giáp Lào và Campuchia.

Phạm Linh