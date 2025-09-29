19 người chết, 13 người mất tích do bão Bualoi

Tối 29/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thống kê đến 19h hôm nay, bão Bualoi làm 19 người chết, trong đó 11 người do giông lốc ở Ninh Bình, Hưng Yên. Số còn lại ở Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng (mỗi nơi một người) và Thanh Hóa (2 người) do lũ cuốn, sạt lở đất, ngã khi sửa nhà trong bão.
Trong 13 người mất tích, có 12 người trên ba tàu cá của ngư dân TP HCM tới tránh trú bão ở Quảng Trị và bị sóng đánh chìm tàu. Ngoài ra, còn 8 lao động trên tàu cá ở Gia Lai mất liên lạc khi cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý từ ngày 27/9.
Gió bão cấp 8-11 khiến hơn 104.000 nhà hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh gần 79.000 nhà; Nghệ An gần 20.000 nhà; 3.370 nhà khác bị ngập, chủ yếu ở Quảng Trị, Nghệ An và 2.700 nhà bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh.
Mưa lớn, nước dâng do bão cũng làm hơn 9.400 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, trong đó Nghệ An lớn nhất với gần 4.000 ha, Hà Tĩnh hơn 1.550 ha. Hơn 1.700 ha thủy sản bị thiệt hại, chủ yếu ở Nghệ An.
10 sự cố đê xảy ra ở ven biển từ Ninh Bình tới TP Huế. Trong đó tại đê Hải Thịnh 3 (Ninh Bình), sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái, sạt lở 20 m, rộng 15 m. Mái đê hữu sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở. Kè Cẩm Nhượng ở Hà Tĩnh bị sóng đánh sạt 50 m. Đê biển Vĩnh Thái ở Quảng Trị bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20 m.
Hàng không đã hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến tại các cảng Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân. Nước dâng cao, chảy xiết tại 163 điểm ngầm tràn trên quốc lộ ở Thanh Hoá, Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Nghệ An khiến giao thông ùn tắc cục bộ.
Hơn 3.400 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị mất điện diện rộng. Hơn 13.000 cây xanh cũng bị gãy đổ, chủ yếu ở Nghệ An.
Hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9, 0h30 sáng nay bão Bualoi đi vào Biển Đông và đổ bộ Hà Tĩnh với sức gió cấp 11. Bão đã gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 ở Ninh Bình, Thanh Hóa và gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 tại Nghệ An, nam Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị. Thời gian lưu bão trên đất liền là 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.
Bão gây mưa lớn Thanh Hóa - Đà Nẵng với lượng 200-400 mm, riêng Huế 300-600 mm, có nơi trên 600 mm. Trạm Bạch Mã (Huế) ghi nhận mưa lớn nhất 857 mm; tiếp theo là Xuân Bình (Thanh Hóa) 681 mm, Hủa Na (Nghệ An) 595 mm.
Mưa lớn đã gây ra lũ trên nhiều sông. Lúc 13h, lũ sông Chu tại Bái Thượng (Thanh Hóa) trên báo động ba nửa mét, sông Yên tại trạm Chuối trên báo động ba gần một mét, sông Mã tại Hồi Xuân dưới báo động ba 0,78 m. Sông Cả tại Cong Cuông (Nghệ An) trên báo động ba gần 2 m. Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm (Hà Tĩnh) trên báo động ba 0,75 m.
Chiều nay, Thủ tướng đã ký công điện chia buồn và yêu cầu các tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có thân nhân bị nạn, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương, huy động nguồn lực tìm kiếm người mất tích, mất liên lạc và khắc phục hậu quả sau bão.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang mỗi nơi mở hai cửa xả vào 20h hôm nay và 3h ngày mai.
Gia Chính