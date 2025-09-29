19 người chết, 13 người mất tích do bão Bualoi

Không phải tâm bão, song Ninh Bình, Hưng Yên bị lốc xoáy càn quét nên chịu thiệt hại nhiều với 11 người chết, Quảng Trị ghi nhận 12 ngư dân mất tích.

Tối 29/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thống kê đến 19h hôm nay, bão Bualoi làm 19 người chết, trong đó 11 người do giông lốc ở Ninh Bình, Hưng Yên. Số còn lại ở Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng (mỗi nơi một người) và Thanh Hóa (2 người) do lũ cuốn, sạt lở đất, ngã khi sửa nhà trong bão.

Trong 13 người mất tích, có 12 người trên ba tàu cá của ngư dân TP HCM tới tránh trú bão ở Quảng Trị và bị sóng đánh chìm tàu. Ngoài ra, còn 8 lao động trên tàu cá ở Gia Lai mất liên lạc khi cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý từ ngày 27/9.

Gió bão cấp 8-11 khiến hơn 104.000 nhà hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh gần 79.000 nhà; Nghệ An gần 20.000 nhà; 3.370 nhà khác bị ngập, chủ yếu ở Quảng Trị, Nghệ An và 2.700 nhà bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh.

Mưa lớn, nước dâng do bão cũng làm hơn 9.400 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, trong đó Nghệ An lớn nhất với gần 4.000 ha, Hà Tĩnh hơn 1.550 ha. Hơn 1.700 ha thủy sản bị thiệt hại, chủ yếu ở Nghệ An.

Siêu thị mini và khu vui chơi giải trí rộng khoảng 800 m2 của gia đình anh Tô Văn Thảo, ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa gần như bị san bằng. Ảnh: Lê Hoàng

10 sự cố đê xảy ra ở ven biển từ Ninh Bình tới TP Huế. Trong đó tại đê Hải Thịnh 3 (Ninh Bình), sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái, sạt lở 20 m, rộng 15 m. Mái đê hữu sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở. Kè Cẩm Nhượng ở Hà Tĩnh bị sóng đánh sạt 50 m. Đê biển Vĩnh Thái ở Quảng Trị bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20 m.