19 năm bên nhau của Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan quen nhau từ 2003, kết hôn năm 2012 - một ngày sau khi Facebook IPO. Cả hai chuẩn bị đón con gái thứ ba.

Ngày 21/9, Mark Zuckerberg thông báo trên tài khoản Facebook và Instagram rằng ông và vợ chuẩn bị đón con gái thứ ba, sau bé Max 6 tuổi và August 5 tuổi. Mark Zuckerberg và Priscilla Chan đã đồng hành cùng nhau từ năm 2003, trở thành một trong những mối tình đẹp nhất tại Thung lũng Silicon và trong giới công nghệ.

Chan và Zuckerberg tại một hội nghị ở Sun Valley năm 2013. Ảnh: Reuters

Zuckerberg bỏ học giữa chừng tại Đại học Harvard. Theo Business Insider, ông có thể không hoàn thành chương trình học, nhưng ngôi trường là nơi giúp ông gặp Chan.

Năm 2003, Alpha Epsilon Pi (ΑΕΠ) - một tổ chức sinh viên đại học được thành lập từ 1913 - tổ chức tiệc thân mật. Chan và Zuckerberg cũng có mặt trong bữa tiệc. Cả hai gặp nhau khi xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh.

"Tôi có cảm giác anh ấy chỉ là một tên mọt sách, hoặc hơi khác biệt một chút", Chan nói với The New Yorker năm 2010. "Tôi nhớ anh ấy mặc chiếc áo in vài dòng code C++. Nó hài hước, nhưng toát lên vẻ hấp dẫn của một người đam mê khoa học máy tính".

Sau khi kết bạn, Chan biết Zuckerberg đang tạo một mạng xã hội riêng cho sinh viên Harvard có tên FaceMash - tiền thân của Facebook. "Website có tính năng xếp hạng mức độ hấp dẫn của sinh viên trong trường. Tôi nghĩ anh ấy có thể bị đuổi khỏi trường vì trò đùa này", Chan cho biết.

Sau khi gặp, Zuckerberg cho biết ông ấn tượng với Chan, nhất là khi nhắc tới việc bị đuổi. "Tôi cũng mong bị đuổi khỏi trường", Zuckerberg nói trong bài phát biểu khai giảng năm 2017 tại Đại học Harvard. "Tôi nói với cô ấy rằng mình sẽ bị cho nghỉ học trong ba ngày nữa, nên chúng ta cần nhanh chóng hẹn hò thôi".

Zuckerberg thừa nhận, nếu không có FaceMash, ông đã không gặp và hẹn hò với Chan. "Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Gặp Priscilla là thành công lớn nhất", CEO Meta chia sẻ.

Cũng theo Zuckerberg, trong lần đi chơi cùng nhau đầu tiên, ông nói với Chan rằng mình "thà hẹn hò với Priscilla còn hơn kết thúc một học kỳ với nửa thời gian học". Thông tin này được ông tiết lộ ở Today Show vào năm 2014.

Zuckerberg chính thức rời Harvard vào mùa thu 2005 sau năm thứ hai để tập trung xây dựng Facebook. Ông chuyển đến Palo Alto, California - nơi Facebook mở văn phòng đầu tiên. Hai năm sau, Chan tốt nghiệp và Zuckerberg là một trong những người có mặt sớm nhất để chúc mừng.

Một năm sau, Chan theo học ngành y tại Đại học California, thuê nhà gần công viên Golden Gate Park. Zuckerberg thường thăm người yêu vào dịp cuối tuần.

Ngay từ ngày đầu của mối quan hệ, Chan đã đặt ra một số quy tắc nghiêm ngặt vì Zuckerberg quá bận rộn với Facebook. Chan yêu cầu một buổi hẹn hò và tối thiểu 100 phút mỗi tuần không ở Facebook. "Họ thường đi bộ trong công viên, chèo thuyền, chơi các trò chơi. Chủ nhật là ngày họ dành riêng cho việc thưởng thức ẩm thực châu Á", New Yorker viết về cặp đôi này vào năm 2010.

Năm 2011, Zuckerberg bắt đầu thâu tóm bất động sản. Ông mua một ngôi nhà 5 phòng ngủ giá 7 triệu USD ở Palo Alto. Một năm sau, ông tiếp tục mua những ngôi nhà xung quanh để "giữ riêng", với tổng số tiền bỏ ra hơn 45 triệu USD.

Tháng 3/2011, hai người công khai mối quan hệ. Tháng 5/2012, Zuckerberg và Chan kết hôn trong một lễ cưới bất ngờ - chỉ hai ngày sau khi bà tốt nghiệp trường y. Tại lễ cưới, Zuckerberg nói đây là "buổi tiệc mừng tốt nghiệp" dành cho vợ. Cả hai sau đó nghỉ tuần trăng mật ở Italy nhưng kỳ nghỉ không quá xa hoa, khi cả hai bị bắt gặp đang ăn trong một cửa hàng McDonald's ở Rome.

Sau thời gian này, họ mua nhiều bất động sản, gồm hàng nghìn hecta đất ở đảo Kauai thuộc Hawaii. Năm 2015, Chan trở thành bác sĩ nhi khoa và làm việc ở bệnh viện Đa khoa San Francisco. Tháng 7 cùng năm, Zuckerberg thông báo trên Facebook rằng Chan đang mang thai. Trước đó, cả hai đã sảy thai ba lần. "Đó là trải nghiệm của sự cô đơn", Zuckerberg viết khi đó.

Tháng 12/2015, Chan sinh bé gái, đặt tên là Max - viết tắt của Maxima. Nhân dịp này, cặp vợ chồng cũng ra mắt quỹ Chan Zuckerberg Initiative và cam kết cho đi 99% tài sản để làm từ thiện. Chan sau đó nghỉ việc và tập trung toàn bộ thời gian cho tổ chức. Thông qua Chan Zuckerberg Initiative, cả hai quyên góp hàng tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện. Mùa thu 2017, họ đón con gái thứ hai và đặt tên là August.

Kể từ khi hẹn hò, Zuckerberg và Chan đã "giao kèo" sẽ đi du lịch khắp thế giới, mỗi năm nghỉ hai tuần. Zuckerberg cũng học tiếng Trung Quốc để giao tiếp với các thành viên nhà Chan.

Sau 19 năm cùng nhau, cặp đôi thông báo sắp đón thành viên mới. "Tràn ngập tình yêu. Rất hạnh phúc chia sẻ rằng Max và August sẽ có em gái vào năm sau", Zuckerberg đăng thông báo trên Facebook và Instagram.

Theo Business Insider, đây được xem là tin vui hiếm hoi của CEO Meta thời gian gần đây. Ông và Meta đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, khi lượng người dùng hàng tháng lẫn doanh thu quý của công ty lần đầu đi xuống. Tài sản của ông cũng giảm 71 tỷ USD so với đầu năm, hiện chỉ còn khoảng 60 tỷ USD và đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng tỷ phú.

Bảo Lâm