19 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan

19 máy bay quân sự Trung Quốc hôm nay tiến vào vùng nhận diện phòng không đảo Đài Loan, bao gồm chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và máy bay chống ngầm.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phải triển khai tiêm kích tiếp cận, phát tín hiệu cảnh báo tới những máy bay Trung Quốc, đồng thời các hệ thống tên lửa cũng được kích hoạt để theo dõi.

Biên đội phi cơ Trung Quốc gồm 10 tiêm kích J-16, 4 tiêm kích Su-30, 4 oanh tạc cơ H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cùng một máy bay chống ngầm.

Tiêm kích J-16 của Trung Quốc trong một lần áp sát đảo Đài Loan. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

Theo bản đồ do cơ quan phòng vệ Đài Loan cung cấp, phi cơ Trung Quốc bay trong khu vực gần với đại lục hơn so với bờ của hòn đảo, gần về phía đông bắc quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát.

Lần gần đây nhất Trung Quốc điều một lượng lớn máy bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan là vào ngày 15/6 với 28 phi cơ.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng ngoài mục tiêu cảnh báo Đài Bắc, những đợt áp sát như vậy của không quân Trung Quốc cũng có thể nhằm tiến hành những nhiệm vụ cụ thể như thử nghiệm khả năng chiến đấu, huấn luyện và trinh sát.

Bắc Kinh thường nói rằng những hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan là cần thiết để bảo vệ chủ quyền đất nước trước "sự thông đồng" giữa Đài Bắc và Washington.

Trung Quốc luôn coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuần trước cảnh báo quân đội Trung Quốc có thể "làm tê liệt" hệ thống phòng thủ trên hòn đảo cũng như giám sát mọi hoạt động triển khai của họ.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)