18 tháng phục chế Porsche 911 hơn 30 năm tuổi

Mẫu xe thể thao có tuổi đời hơn 30 năm mang kiểu dáng cổ điển đặc trưng nhưng ẩn chứa hiệu năng "khủng".

Một chiếc Porsche 911 thế hệ 964 được sản xuất trong giai đoạn 1989-1994 được hãng độ Theon Design của Anh phục chế toàn diện. Dù giữ vẻ ngoài cổ điển tinh tế, chiếc xe này ẩn chứa sức mạnh hiện đại với động cơ làm mát bằng không khí, dung tích 4 lít sản sinh công suất 420 mã lực tại 7.600 vòng/phút và mô-men xoắn đạt mức 439 Nm, truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp.

Dự án bắt đầu bằng việc tháo rời khung vỏ chiếc 911 thế hệ 964, sau đó tăng cường kết cấu thân với các mối hàn, lắp đặt các tấm composite nhẹ và hoàn thiện lớp sơn Medium Ivory cùng điểm nhấn sọc trắng Grand Prix, cuối cùng là dán lớp phủ bảo vệ PPF.

Nhờ sử dụng vật liệu carbon siêu nhẹ cho khung và thân xe, cùng việc gia cố thân vỏ giúp bản độ này giảm trọng lượng ở mức 1.150 kg. Với tỷ lệ công suất/trọng lượng đạt khoảng 0,366 mã lực/kg, bản độ Porsche 911 vượt cả chỉ số tương ứng của Porsche 911 GT3 RS mới (khoảng 0,35 mã lực/kg), là điều mà rất ít mẫu xe sản xuất hiện đại làm được.

Trên đường đua hoặc cung đường vòng, chiếc 911 độ này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ dưới 4 giây, một con số ấn tượng đối với một mẫu xe cổ điển và đủ để cạnh tranh với các mẫu siêu xe hiện đại.

Nội thất của bản độ Porsche 911 là sự hòa quyện giữa sự cổ điển và tinh xảo trong vật liệu như ghế Recaro CS với lớp lót bằng carbon bọc da màu nâu với chỉ khâu màu Ivory đồng màu với ngoại thất. Bảng điều khiển được thay thế hoàn toàn các công tắc nhựa nguyên bản bằng các chi tiết nhôm CNC, cùng hệ thống âm thanh Focal và ampli Audison cao cấp.

Theo Theon Design, mỗi bản độ tương tự được thực hiện theo đơn đặt hàng riêng đều tốn khoảng 420,000 bảng Anh (khoảng 530,000 USD) và mất khoảng 18 tháng để hoàn thiện.

Chí Nguyên (theo Carscoops)