18 năm theo đuổi thẩm mỹ y khoa của Dr. Hải Lê

Dr.Hải Lê Med Group kiên định phát triển trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, tập trung chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo đội ngũ và hoàn thiện hệ thống theo định hướng y khoa chính thống.

Dr.Hải Lê Med Group là hệ sinh thái y tế thẩm mỹ toàn diện, bao gồm Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ, Phòng khám chuyên khoa da liễu công nghệ cao, Nha khoa, Trung tâm giảm béo và điều trị tóc. Trong đó, Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê là đơn vị chuyên môn cốt lõi, tập trung triển khai các kỹ thuật phẫu thuật tạo hình chuyên sâu.

Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê tọa lạc tại 219 - 229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, Hà Nội. Ảnh: Dr. Hải Lê

Hiện Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê có 8 khoa, phòng nhằm đảm bảo quy trình khám chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ theo chuẩn y khoa. Hệ thống bao gồm: khoa Cận lâm sàng, Khám bệnh, Tạo hình - Thẩm mỹ, Da liễu, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, khoa Dược, phòng Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất lượng, Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Mô hình này cho phép kiểm soát toàn diện quy trình từ thăm khám, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm tiền phẫu, tư vấn phương pháp đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu. Việc phân tách rõ ràng chức năng từng khoa phòng giúp nâng cao tính an toàn, hạn chế rủi ro và đảm bảo tính chính xác trong từng chỉ định y khoa.

Hệ thống gây mê hồi sức tại Dr. Hải Lê được đầu tư đồng bộ với trang thiết bị hiện đại, hỗ trợ theo dõi và kiểm soát các chỉ số sinh tồn, góp phần đảm bảo an toàn trong các ca phẫu thuật. Ảnh: Dr. Hải Lê

Trên nền tảng chuyên môn được chuẩn hóa, bệnh viện triển khai đa dạng các dịch vụ phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ công nghệ cao, đáp ứng nhiều nhu cầu làm đẹp khác nhau. Các dịch vụ nổi bật gồm: cắt - sửa mí, nâng mũi, độn cằm, căng da mặt; chỉnh hình hàm hô móm; nâng ngực, treo sa trễ; tạo hình thành bụng; giảm mỡ; da liễu công nghệ cao....

Điểm chung của các dịch vụ là được xây dựng trên nguyên tắc cá nhân hóa, mỗi khách hàng sẽ được thăm khám, đánh giá và chỉ định phương pháp phù hợp với cấu trúc giải phẫu và nhu cầu riêng. Quy trình thực hiện tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn y khoa, từ khâu chuẩn bị đến theo dõi hậu phẫu. Bệnh viện chú trọng trải nghiệm dịch vụ theo hướng đồng bộ, đảm bảo tính riêng tư, tiện nghi và theo dõi y khoa liên tục sau can thiệp.

Các hoạt động vì cộng đồng được duy trì bền bỉ, lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của Dr.Hải Lê Med Group. Ảnh: Dr. Hải Lê

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Dr.Hải Lê Med Group cũng duy trì các chương trình phát triển bền vững, gắn kết giữa chuyên môn y tế và trách nhiệm với cộng đồng như trao học bổng, trao nhà cho các hoàn cảnh khó khăn...

Đại diện đơn vị cho biết trải qua 18 năm phát triển, Hệ thống y tế Dr.Hải Lê Med Group không ngừng hoàn thiện về chuyên môn, công nghệ và mô hình vận hành. Với định hướng lấy y học chính thống làm nền tảng, đơn vị từng bước nâng cao chất lượng phẫu thuật, hướng tới các tiêu chuẩn an toàn trong khu vực và quốc tế.

Hải My