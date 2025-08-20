18 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư dự kiến thu phí từ năm 2026

Dự kiến từ tháng 1/2026, người dân đi trên 18 đoạn cao tốc Bắc Nam do Nhà nước đầu tư sẽ phải trả phí đường bộ, mức phí từ 900 đến 1.300 đồng/km.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, 13 dự án cao tốc do Nhà nước đầu tư gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau sẽ được thu phí trong 7 năm kể từ ngày bắt đầu vận hành.

Trong 13 dự án này, chỉ còn 4 dự án là Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, còn lại các đoạn khác đã được thông xe.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Võ Thạnh

Dự kiến, khi triển khai thu phí 13 tuyến cao tốc, sau khi trừ chi phí tổ chức, mỗi năm ngân sách sẽ thu gần 2.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề án khai thác với 5 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 được đầu tư bằng vốn ngân sách, để bắt đầu thu phí từ tháng 1/2026 gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất hai mức thu phí. Mức 1 là 1.300 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn, áp dụng với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục). Mức 2 là 900 đồng/km, áp dụng với đường cao tốc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Sau 7 năm thu phí, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác và quản lý hạ tầng tiếp theo.

Luật Đường bộ được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2024 đã bổ sung nhiều quy định về quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, trong đó có thu phí sử dụng với phương tiện lưu thông trên cao tốc do nhà nước đầu tư.

Anh Duy