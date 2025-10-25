18.000 chữ ký đòi tước danh hiệu của Kramnik

Hơn 18.000 tài khoản đã ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến, kêu gọi Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) cấm thi đấu và tước danh hiệu của cựu vô địch thế giới Vladimir Kramnik.

Bản kiến nghị, đăng trên trang Change và gửi trực tiếp đến Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật của FIDE, cáo buộc Kramnik vi phạm nhiều điều khoản trong bộ quy tắc đạo đức của tổ chức. Người khởi xướng dùng tải khoản "For Danya" (Vì Danya, tức Daniel Naroditsky), cho rằng những phát ngôn "vô cảm, suy đoán và gây tổn hại" của Kramnik đã vượt quá giới hạn, đặc biệt là chuỗi cáo buộc gian lận nhắm vào Naroditsky, người vừa qua đời ở tuổi 29.

Cựu Vua cờ Vladimir Kramnik (phải) và Đại kiện tướng quá cố Daniel Naroditsky. Ảnh: Daily Mail

Naroditsky, sinh tại California năm 1995, là Đại kiện tướng, tác giả sách báo, streamer có hơn 800.000 người theo dõi trên YouTube và Twitch, từng xuất bản sách Mastering Positional Chess khi mới 14 tuổi. Cảnh sát thành phố Charlotte (Bắc Carolina) xác nhận đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh, sau khi Naroditsky được phát hiện qua đời tại nhà riêng hôm 19/10.

Kramnik 50 tuổi, từng đánh bại Garry Kasparov để trở thành Vua cờ năm 2000. Gần đây, ông liên tục gây tranh cãi khi công khai cáo buộc nhiều kỳ thủ hàng đầu sử dụng máy tính hỗ trợ trong các ván đấu trực tuyến. Những cáo buộc này bị giới chuyên môn chỉ trích là vô căn cứ và mang tính hủy hoại danh dự. Naroditsky nằm trong nhóm kỳ thủ thường xuyên bị ông nhắc tới.

Theo những người thân cận, áp lực tinh thần mà Naroditsky phải chịu trong thời gian qua rất lớn. Mẹ của anh nói với tờ Mail Sport: "Không có gì quan trọng hơn đối với Daniel ngoài danh dự và tên tuổi của con tôi trong làng cờ. Con trai đã làm việc không ngừng để chứng minh không phải là kẻ gian lận như bị cáo buộc".

Sau tin buồn từ Naroditsky, phản ứng từ cộng đồng cờ vua quốc tế diễn ra dữ dội. Kỳ thủ số hai thế giới Hikaru Nakamura nói rằng Kramnik có thể "cút xuống địa ngục".

Kỳ thủ số một Magnus Carlsen cũng lên tiếng rằng "cách ông ta đối xử với Naroditsky thật kinh khủng".

Siêu đại kiện tướng Ấn Độ Nihal Sarin thì viết: "Khi những người có uy tín tung ra cáo buộc không căn cứ, họ có thể tạo ra nỗi đau khủng khiếp. Những sinh mạng thật sự bị hủy hoại".

Trong bản kiến nghị, người soạn thảo kêu gọi FIDE mở điều tra chính thức, đình chỉ tạm thời và xem xét tước các danh hiệu danh dự của Kramnik nếu vi phạm được xác nhận. "Khi những gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất trong làng cờ coi thường các giá trị về phẩm giá, trung thực và tôn trọng, FIDE phải hành động để bảo vệ danh dự của môn thể thao này", bản kiến có đoạn.

Chủ tịch FIDE Arkady Dvorkovich xác nhận hành vi của Kramnik đã được chuyển đến Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật để xử lý khẩn cấp. Cơ quan này có quyền ra quyết định đình chỉ hoặc cấm thi đấu vĩnh viễn. Ông gọi đây là "một chương đáng xấu hổ trong lịch sử cờ vua thế giới".

Trong khi đó, Kramnik vẫn tiếp tục đăng bài trên mạng xã hội, tuyên bố đã liên hệ cảnh sát Charlotte để "cung cấp thông tin về cái chết của Daniel" và đe dọa kiện ngược FIDE vì "bôi nhọ danh dự".

Xuân Bình tổng hợp