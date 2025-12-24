17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam sắp khai thác

17 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12 để đưa vào khai thác, theo Cục Đường bộ Việt Nam.

Sáng 24/12, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên tuyến cao tốc Bắc Nam đã quy hoạch 24 trạm dừng nghỉ mới. Trong số này, Bộ Xây dựng đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng xây dựng với nhà đầu tư đối với 21 trạm. Đến nay, 4 trạm đã được đưa vào khai thác, 17 trạm còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Theo bà Hiền, Bộ Xây dựng đã ban hành đầy đủ quy chuẩn về chất lượng dịch vụ trạm dừng nghỉ, trong đó có Thông tư 56/2024. So với các tuyến quốc lộ, trạm dừng nghỉ trên cao tốc được bổ sung hai hạng mục bắt buộc là trạm cấp nhiên liệu và trạm phục vụ công tác cấp cứu, cứu hộ phương tiện.

Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hệ thống hạ tầng trạm dừng nghỉ đáp ứng yêu cầu khai thác, phục vụ vận tải theo đúng lộ trình các tuyến cao tốc.

Công trường trạm dừng nghỉ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Ánh. Ảnh:Phương Linh.

Là đơn vị triển khai 9 dự án trạm dừng nghỉ trên các đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông, từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết trong quá trình chuẩn bị và đầu tư xây dựng đã phát sinh nhiều vướng mắc, chủ yếu liên quan đến chậm giải phóng mặt bằng.

Dù vậy, doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực, huy động nhân lực và máy móc để thi công các hạng mục thiết yếu như khu nghỉ ngơi cho lái xe, bãi đỗ xe, khu vệ sinh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12 nhằm phục vụ hành khách và phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Theo Bộ Xây dựng, tiến độ một số trạm dừng nghỉ chậm do công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương. Trong thời gian các trạm chính chưa hoàn thiện, bộ đã yêu cầu nhà đầu tư xây dựng trạm dừng tạm, bố trí nhà vệ sinh và bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người tham gia giao thông.

Mỗi trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam có diện tích từ 3 đến 7 ha, bố trí ở hai bên tuyến. Các hạng mục gồm dịch vụ công miễn phí như bãi đỗ xe, khu vệ sinh, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm cho lái xe, nơi cung cấp thông tin, khu trực cứu hộ và sơ cứu tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó là các công trình dịch vụ thương mại như nhà hàng, trạm xăng, khu sửa chữa phương tiện. Sau khi hoàn thành đầu tư, doanh nghiệp được quyền khai thác trạm dừng nghỉ trong thời hạn 25 năm.

Đoàn Loan