17 thiết kế Việt ghi dấu ấn ở Cannes 2024

Công Trí còn khẳng định vị thế với đầm trong suốt bằng chiffon thiết kế riêng cho diễn viên Joey King ở buổi chiếu The Most Precious of Cargoes hôm 24/5. Tạp chí Harper's Bazaar nhận xét: "Joey King thu hút ánh nhìn trong đầm xuyên thấu xanh dương. Tà váy trong suốt và mềm mại, quấn theo từng bước chân của cô". Tờ Instyle xếp bộ váy vào nhóm trang phục đẹp nhất thảm đỏ Cannes trong ngày. Ảnh: Reuters