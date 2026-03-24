17 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì xe đẩy

Quảng NgãiKhoảng 17 người, trong đó có nhiều trẻ em, nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn mửa và sốt sau khi ăn bánh mì mua từ một xe đẩy ven đường ở xã Tịnh Khê.

Sáng 24/3, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, thông báo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đang phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm và truy vết nguồn gốc nguyên liệu. Thống kê ban đầu cho thấy 11 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi, 5 người nằm tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và một bệnh nhân cấp cứu ở Bệnh viện tư nhân Phúc Hưng. Các bác sĩ đang tích cực áp dụng phác đồ bù nước, điện giải và cấp thuốc theo triệu chứng. Ngành y tế hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào chuyển biến nặng.

Kể với bác sĩ, gia đình các nạn nhân cho biết họ đều mua bánh mì của một người bán dạo bằng xe đẩy gần Khu chứng tích Sơn Mỹ. Vài giờ sau khi ăn, người lớn lẫn trẻ nhỏ đồng loạt xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa. Sở Y tế Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ sở y tế dồn lực cứu chữa nhằm ngăn chặn tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Ba tháng trước, hồi cuối năm 2025, Quảng Ngãi từng đối mặt sự cố mất an toàn thực phẩm quy mô lớn tại phường Cẩm Thành làm hơn 200 người đau bụng, tiêu chảy. Viện Pasteur khi đó tiến hành xét nghiệm và phát hiện vi khuẩn Salmonella cùng Bacillus cereus sinh sôi trong chả, bơ, ớt rim, rau ngò của cơ sở kinh doanh, gây ra tình trạng ngộ độc hàng loạt.

Phạm Linh