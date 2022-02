166 học sinh Nghệ An mắc Covid-19 trong dịp Tết

166 em của bốn cấp học được xác định mắc Covid-19, tính từ ngày 1 đến 8/2, cao gấp 5-6 lần so với ngày thường.

Chiều 7/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết trong số này có 64 F0 là các em bậc THPT; THCS có 16; Tiểu học 75 và mầm non 10 em. Trong số này nhiều trường hợp là F0 cộng đồng. Hầu hết các F0 đều có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng.

Theo cán bộ Sở Giáo dục, số lượng học sinh nhiễm bệnh trong 7 ngày qua cao gấp 5-6 lần so với ngày thường. Nguyên nhân là dịp Tết các em giao lưu, tiếp xúc với nhiều người hoặc lây từ người thân...

"Dự báo, thời gian tới, khi học sinh trở lại trường thì số ca nhiễm lại giảm xuống", vị cán bộ cho hay.

Bên cạnh đó, 35 giáo viên, nhân viên nhà trường cũng trở thành F0: mầm non 21 người, tiểu học 7, THCS 5 và THPT 2 người.

Hiện nay, sáu địa phương có 100% số trường dạy học trực tiếp gồm huyện Tương Dương, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, TP Vinh, thị xã Thái Hòa. Ba địa phương dạy học trực tuyến gồm huyện Thanh Chương, Nghĩa Đàn và Thị xã Cửa Lò. Số còn lại kết hợp giữa hai hình thức.

Toàn tỉnh có 308.534 em độ tuổi 12 đến 17 đề nghị tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong đó bậc THPT có 97% đã tiêm mũi hai; THCS có 92,4% đã tiêm mũi hai.

Diễn biến Covid-19 tại Nghệ An đang được đánh giá rất phức tạp. Hôm nay lần đầu tiên Tỉnh ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong 12 giờ kể từ khi xuất hiện dịch. Theo đó, từ 18h ngày 6/2 đến sáng nay, toàn tỉnh có 845 ca dương tính nCoV. Trong đó có 146 ca cộng đồng.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh Nghệ An. Ảnh: Hải Bình

Ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc CDC Nghệ An, cho biết nhiều cơ sở y tế ghi nhận lượng người tới test Covid-19 đông trong hai ngày nay. Do số người xét nghiệm tăng nên số F0 được phát hiện trong cộng đồng cũng tăng hơn so với ngày thường.

"Dự báo số F0 còn tăng trong những ngày tới do dịp Tết người dân giao lưu, tới các điểm cộng đồng vui chơi nhiều hơn", ông Trang nói và khuyến cáo người dân nên chủ động 5K để hạn chế lây lan dịch.

Tính từ đầu mùa dịch tới nay, Nghệ An có 17.540 ca nhiễm Covid-19 tại 21 địa bàn cấp huyện.

Hải Bình