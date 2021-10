1.600 học sinh Nghệ An mắc kẹt chưa thể về quê

Khoảng 1.600 học sinh từ Tiểu học đến THPT ở Nghệ An đang bị mắc kẹt, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, do ảnh hưởng Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, các huyện miền núi phía Tây là những địa phương có nhiều học sinh đang kẹt ở ngoại tỉnh nhất. Trước đó, tranh thủ nghỉ hè, khi diễn biến dịch bệnh tại TP HCM, các tỉnh phía Nam và Hà Nội chưa phức tạp, nhiều em đi chơi, thăm người thân, số khác tranh thủ đi làm thêm, phụ giúp gia đình...

Để đảm bảo các học sinh được học tập, từ tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành nơi có học sinh Nghệ An bị kẹt tạo điều kiện để các em được tham gia học trực tiếp ở các trường. Trường hợp địa phương chưa tổ chức học trực tiếp thì các em được kết nối với giáo viên ở Nghệ An để học trực tuyến.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục, hiện tại rất nhiều em có nguyện vọng được về quê trong thời gian tới. Do đó Sở yêu cầu các đơn vị lập danh sách, thông tin cá nhân từng em.

"Sau khi tổng hợp số lượng cụ thể học sinh ở từng tỉnh, thành, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND tỉnh lên phương án đưa các em về quê trong thời gian tới. Với những học sinh bị hổng kiến thức, các giáo viên sẽ có phương án bổ sung kiến thức", lãnh đạo Sở nói, sáng 4/10.

Người dân Nghệ An cùng trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy hồi cuối tháng 7, nghỉ tại chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Nghệ An mỗi năm có khoảng 850.000 học sinh từ Tiểu học đến THPT. Từ 24/9 toàn tỉnh không còn đơn vị cấp huyện thực hiện giãn cách cách theo Chỉ thị 15 để phòng Covid-19, nhiều nơi học sinh đã đi học trực tiếp. Hiện nay, một số ca nhiễm trong cộng đồng xuất hiện tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc khiến hàng chục nghìn học sinh tại hai địa phương này và TP Vinh đang học trực tuyến.

Lãnh đạo Sở Giáo dục cũng cho biết, khoảng 1.300 học sinh các cấp có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh cũng đang mắc kẹt ở Nghệ An. Các em đều được bố trí học trực tiếp tại nơi tạm trú hoặc tham gia học trực tuyến.

Nguyễn Hải