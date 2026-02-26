16 ngành học có lương cao nhất Mỹ

Nhóm ngành kỹ thuật mang lại thu nhập tốt nhất cho sinh viên tại Mỹ sau 5 năm ra trường, trung bình lên tới 90.000 USD mỗi năm (2,3 tỷ đồng).

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York hồi đầu tháng đưa ra thông tin trên, căn cứ dữ liệu điều tra dân số Mỹ năm 2024. Các chuyên ngành được xếp hạng theo thống kê thu nhập hàng năm của cử nhân đại học.

Ba ngành hứa hẹn mức lương cao nhất cho người lao động dưới 27 tuổi (tức sau tốt nghiệp 5 năm) là kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính và kỹ thuật hóa học. Trung bình, cử nhân các ngành này có thể kiếm từ 85.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) trở lên mỗi năm, gần gấp đôi thu nhập trung bình (hơn 45.000 USD), theo Cục Thống kê Dân số Mỹ.

Tờ CNBC cho biết các ngành kỹ thuật liên tục đứng đầu bảng xếp hạng về thu nhập tốt nhất cho sinh viên mới ra trường những năm gần đây. Theo Hiệp hội các trường cao đẳng và nhà tuyển dụng Mỹ, sinh viên các ngành này được săn đón nhờ giỏi cả toán và chuyên môn kỹ thuật - những kỹ năng có giá trị trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Sau đây là 16 chuyên ngành mang lại mức lương trung bình cao nhất cho cử nhân sau 5 năm ra trường:

TT Chuyên ngành Lương trung bình sau 5 năm tốt nghiệp (USD/năm) 1 Kỹ thuật máy tính 90.000 2 Khoa học máy tính 87.000 3 Kỹ thuật hóa học 85.000 4 Kỹ thuật hàng không vũ trụ 85.000 5 Kỹ thuật công nghiệp 83.000 6 Kỹ thuật điện 82.000 7 Kỹ thuật cơ khí 80.000 8 Dịch vụ xây dựng 75.000 9 Kỹ thuật xây dựng 75.000 10 Kỹ thuật tổng quát/đa ngành 75.000 11 Kỹ thuật ngách 75.000 12 Kinh tế 72.000 13 Phân tích kinh doanh 72.000 14 Tài chính 70.000 15 Toán học 70.000 16 Điều dưỡng 70.000

Mặc dù trí tuệ nhân tạo đang tác động tới nhiều ngành, nghề, nhưng Cục Thống kê Lao động (BLS) dự báo nhu cầu tuyển dụng trong nhóm ngành kỹ thuật vẫn tiếp tục tăng trưởng trong thập kỷ tới.

Thống kê của Cục dự trữ Liên bang New York cũng cho thấy với người lao động tuổi 35-45, mức lương của nhóm ngành kỹ thuật thuộc diện cao nhất, trung bình ít nhất là 100.000 USD mỗi năm. Các nhóm ngành vật lý, hệ thống thông tin, marketing, sinh hóa và khoa học chính trị cũng có mức lương này.

Ngược lại, sinh viên theo học các ngành giáo dục và nghệ thuật có xu hướng kiếm được ít hơn đáng kể. Ở độ tuổi nói trên, 6 nghề trong nhóm ngành giáo dục có thu nhập trung bình dưới 60.000 USD, thuộc nhóm thấp nhất trong khảo sát.

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp tại Đại học California-Berkeley, Mỹ. Ảnh: UC Berkeley Fanpage

Khánh Linh