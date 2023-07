16.000 thí sinh đổ về Hà Nội tranh suất vào trường Công an

Khoảng 16.000 thí sinh ở nhiều tỉnh, thành đổ về các trường Công an dự kỳ thi đánh giá tuyển sinh để lấy điểm xét tuyển vào khối trường này, sáng 3/7.

6h, cách thời điểm phải có mặt ở phòng thi gần một tiếng, nhiều thí sinh đã đứng trước cổng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Thời tiết mát mẻ sau trận mưa đêm qua không làm giảm sự lo lắng trên nét mặt các em.

Lò Thị Thùy Hương, học sinh trường THPT Quỳnh Nhai, Sơn La, là một trong những người đến sớm nhất. Cầm gói xôi trên tay, Hương vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Nữ sinh hồi hộp trước kỳ thi quan trọng bởi nguyện vọng lớn nhất của em là trở thành học viên của trường.

Hương cho hay ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT hôm 29/6, e về Hà Nội, ở trọ cùng chị gái, để tập trung ôn tập những ngày cuối.

Thí sinh đến điểm thi Học viện An ninh nhân dân lúc 6h30, sáng 3/7. Ảnh: Dương Tâm

Bài thi đánh giá năng lực công an nhân dân gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, mỗi phần 90 phút. Thí sinh chọn một trong hai mã bài thi CA1, CA2. Cả hai mã giống nhau phần trắc nghiệm về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Anh. Điểm khác biệt là mã CA1 có phần tự luận Toán, còn CA2 tự luận Ngữ văn.

Hương chọn CA1, lo nhất phần tự luận Toán bởi khi học ở trường hay thi tốt nghiệp, em đều làm Toán dạng trắc nghiệm. "Không quen làm bài tự luận có thể khiến em mất thời gian và mất điểm phần trình bày", Hương nói.

Trong công thức tính điểm vào 8 trường công an, điểm thi tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 40% và kết quả bài thi riêng này chiếm 60%. Bài thi tốt nghiệp ở ba môn Toán, Lý, Hòa của Hương "khá ổn", nữ sinh hy vọng hoàn thành tốt bài thi hôm nay để tăng khả năng trúng tuyển.

Cách đó gần 4 km, tại Học viện An ninh nhân dân, phụ huynh, thí sinh tập trung đông đúc ở khu vực cổng trường.

Nông Văn Lương, học sinh trường THPT Kim Bình, Tuyên Quang, hôm qua xuống Hà Nội cùng hai bạn khác, thuê trọ cách điểm thi một km. Lương đăng ký ngành Nghiệp vụ an ninh vì đây là mơ ước của em từ lâu. Dự đoán được khoảng 24 điểm tổ hợp A00 xét theo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi này là thử thách cuối cùng với em, nhất là phần Khoa học tự nhiên.

"Em đã làm thử đề thi vào các trường Công an năm ngoái. Nó khá khó và khác so với đề thi tốt nghiệp", Lương nói.

Học viên Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ thí sinh bóc tem trên chai nước, phòng chống gian lận thi cử. Ảnh: Dương Tâm

Nguyễn Thu Hạnh, học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình, còn lo lắng hơn khi đến điểm thi sớm nhưng quên Atlat Địa lý, phải đợi bố chạy đi tìm mua.

Đánh giá đề thi vào các trường công an toàn diện hơn đề thi tốt nghiệp, Hạnh ôn thi căng thẳng, tập trung phần Khoa học xã hội trong những ngày qua do phần Toán và Khoa học tự nhiên đã học trong quá trình ôn thi tốt nghiệp.

Nữ sinh nói để chuẩn bị cho kỳ thi này, suốt một năm qua, ngày nào em cũng học đến 23h và thức dậy vào 3h sáng hôm sau để ôn luyện.

"Em đam mê màu áo xanh của công an từ nhỏ nên chủ định ôn luyện cho kỳ thi này. Các trường công an dành chỉ tiêu cho nữ rất ít nên em khá lo lắng", Hạnh nói.

Kỳ thi của Bộ Công an năm nay có khoảng 16.000 thí sinh tại 28 điểm thi. PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết số này tăng 7.000 so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu vào 8 trường công an là khoảng 1.900.

"Với tính chất, mức độ phân hóa của đề thi, tôi tin tưởng sẽ chọn được những thí sinh có kiến thức, năng lực phù hợp để vào học tại các trường Công an nhân dân", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Cục Đào tạo cho biết đề thi nằm trong chương trình kiến thức THPT, chủ yếu là lớp 12, đánh giá thí sinh theo 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Công thức tính điểm xét tuyển vào các trường công an như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Do tổ chức kỳ thi riêng và áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới, năm ngoái, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27.

Ngoài xét điểm thi, các trường công an còn hai phương thức xét tuyển khác là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Riêng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế chỉ áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ngành Nghiệp vụ An ninh và Nghiệp vụ Cảnh sát. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5, TOEFL iBT 110 hoặc HSK 5 trở lên sẽ được xét theo phương thức này.

Dương Tâm