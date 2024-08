154 dự án điện mặt trời từng bị thanh tra vẫn chờ bổ sung quy hoạch

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Công Thương rà soát danh sách dự án điện mặt trời do Thanh tra Chính phủ chuyển sang, trước khi đề xuất cập nhật vào quy hoạch.

Nội dung này nêu tại kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về cập nhật kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Theo báo cáo của các địa phương, việc thực hiện kế họach thực hiện Quy họach Điện VIII đang bị chậm, một phần do hơn 154 dự án liên quan đến kết luận thanh tra, điều tra chưa được các địa phương, Bộ Công Thương rà soát kỹ, có hướng xử lý.



Vì thế, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công an rà soát kỹ 154 dự án điện mặt trời trong danh sách do Thanh tra Chính phủ chuyển sang. Cơ quan này phải đưa ra tiêu chí phân loại dự án theo vi phạm. Cụ thể, các dự án không vi phạm hình sự hoặc sai phạm, có thể khắc phục để làm tiếp sẽ được nhà chức trách xem xét, đề xuất hướng xử lý. Việc này nhằm tránh lãng phí tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Nội dung này báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/8.



Bộ Công Thương được giao cùng các cơ quan công an rà soát kỹ các dự án trên. Cơ quan này phân loại những dự án thành các nhóm, gồm vướng về pháp lý, vướng pháp lý nhưng có thể khắc phục vi phạm, sai phạm. "Nếu phù hợp với 9 tiêu chí trong điều kiện để được triển khai dự án, Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung các dự án này vào kế hoạch thực hiện quy hoạch", Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, lưu ý các dự án này vẫn phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn hệ thống, truyền tải, hiệu quả kinh tế.

Công nhân thi công dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, tháng 2/2019. Ảnh: Quỳnh Trần

Quy hoạch điện VII điều chỉnh đưa ra kế hoạch lắp đặt 850 MW điện mặt trời vào năm 2020, tăng lên 4.000 MW vào 2025. Nhưng thực tế, loại năng lượng này phát triển vượt quy hoạch, cao gấp hơn 17 lần tổng công suất được duyệt. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ cuối năm ngoái, Bộ Công Thương duyệt bổ sung 154 dự án điện mặt trời vào quy hoạch không có căn cứ, cơ sở pháp lý. Trong đó, 123 dự án là nguyên nhân chính dẫn đến mất cân đối hệ thống, cơ cấu nguồn điện, lãng phí nguồn lực xã hội.

Tháng trước, tại cuộc họp về kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết cơ quan này đã kiến nghị Thủ tướng gỡ khó cho 154 dự án điện mặt trời thuộc diện thanh, điều tra đã có kết luận.

Ngoài 154 dự án điện mặt trời trên, các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu được yêu cầu rà soát, bổ sung tài liệu liên quan 7 dự án điện gió vướng vi phạm.

Với dự án điện gió, thủy điện nhỏ được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương được giao cùng cơ quan thanh tra rà soát. Trường hợp không có vướng mắc hay vi phạm pháp lý, triển khai chậm do khách quan (đền bù triển khai chậm) hoặc đã khắc phục theo kết luận thanh tra, cơ quan này báo cáo Thủ tướng xem xét. Việc này nhằm tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.



Hiện một số địa phương như Thái Nguyên, Khánh Hòa, Kon Tum, An Giang, Bình Dương kiến nghị, bổ sung dự án điện gió, pin tích trữ điện mặt trời; nâng công suất dự án điện rác, sinh khối vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương cùng các địa phương rà soát, đề xuất bổ sung theo đúng quy định. Ông lưu ý các dự án phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí, phù hợp với quy mô công suất đã phân bổ cho các địa phương, bảo đảm tính khả thi.



Với các dự án điện gió chồng lấn với khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, cơ quan quản lý ngành Công Thương cùng các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng đề xuất hướng xử lý. Họ cũng được giao nghiên cứu đề xuất của tỉnh An Giang về điều chuyển quy mô công suất điện sinh khối còn dư thừa của khu vực Nam Bộ.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, pháp luật về các nội dung đề xuất, kiến nghị bổ sung. Bản cập nhật mới nhất của kế hoạch cần báo cáo Thủ tướng trước ngày 27/8.

Phương Dung