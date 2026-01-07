15 phim Hollywood được mong đợi năm 2026

Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan và "Avengers: Doomsday" - hội tụ dàn siêu anh hùng Marvel - hứa hẹn gây sốt năm nay.

Theo Hollywood Reporter, năm nay là giai đoạn sôi động của phòng vé khi phần mới của Dune, Spider-Man và Avengers ra rạp. Bên cạnh đó, đạo diễn Christopher Nolan và Greta Gerwig lần lượt tung ra tác phẩm sử thi The Odyssey, Narnia. Các dự án của ngôi sao lớn như Tom Cruise, Miranda Priestly, Ryan Gosling góp phần khuấy động thị trường.

Dưới đây là danh sách những bộ phim được mong đợi nhất năm.

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer '28 Years Later: The Bone Temple' Trailer "28 Years Later: The Bone Temple". Video: Sony Pictures

Khởi chiếu: 16/1

Thể loại: Kinh dị

Sau thành công phòng vé của 28 Years Later do Danny Boyle thực hiện, phần tiếp theo sẽ được trao cho Nia DaCosta - gây chú ý với Hedda (2025) - chỉ đạo. Nội dung tiếp nối sự kiện trong phần trước, xoay quanh bác sĩ Ian Kelson (Ralph Fiennes thủ vai), khai thác góc tối đạo đức trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài nhiều thập niên.

Wuthering Heights

Trailer 'Wuthering Heights' (Đồi gió hú) Trailer "Wuthering Heights" (Đồi gió hú). Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 13/2

Thể loại: Chính kịch, lãng mạn

Tác phẩm do Emerald Fennell đạo diễn, về mối quan hệ tình cảm giữa Catherine (Margot Robbie) và Heathcliff (Jacob Elordi). Khi trưởng thành, họ bị cuốn vào những lựa chọn khác biệt về giai cấp và cuộc sống, nhất là khi Catherine quyết định kết hôn với Edgar Linton. Quyết định này đẩy Heathcliff vào tuyệt vọng, đặt cả hai vào xung đột giữa lý trí và cảm xúc.

Project Hail Mary

Trailer 'Project Hail Mary' (Thoát khỏi tận thế) Trailer "Project Hail Mary" (Thoát khỏi tận thế). Video: CGV

Khởi chiếu: 20/3

Thể loại: Hài đen, khoa học viễn tưởng

Dự án chuyển thể tiểu thuyết của Andy Weir (tác giả cuốn The Martian), do Phil Lord và Christopher Miller đạo diễn. Tài tử Ryan Gosling vào vai thầy giáo khoa học Ryland Grace, mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy trên một con tàu vũ trụ cách Trái Đất nhiều năm ánh sáng. Ryland dần nhận ra anh là người sống sót duy nhất trong sứ mệnh giải mã hiện tượng khiến mặt trời lụi tàn. Với ba lần được đề cử Oscar, Gosling được đánh giá phù hợp dạng vai đòi hỏi trí tuệ và sức nặng cảm xúc.

The Drama

Trailer 'The Drama' (2026) Trailer "The Drama". Video: A24

Khởi chiếu: 3/4

Thể loại: Hài, lãng mạn

Tác phẩm do Kristoffer Borgli (phim Dream Scenario) đạo diễn, xoay quanh tình cảm giữa Emma Harwood (Zendaya) và Charlie Thompson (Robert Pattinson) rơi vào khủng hoảng chỉ ít ngày trước đám cưới. Với màu sắc hài - lãng mạn pha yếu tố tâm lý, tác phẩm được xem là bước đi mới trong sự nghiệp của Zendaya khi cô chú trọng dạng vai có chiều sâu.

The Adventures of Cliff Booth

Brad Pitt đóng chính phim "The Adventures of Cliff Booth". Ảnh: Columbia Pictures

Khởi chiếu: Hè 2026

Thể loại: Hài, chính kịch

Dự án là phần tiếp theo của Once Upon a Time in Hollywood, do David Fincher đạo diễn và Quentin Tarantino viết kịch bản. Brad Pitt sẽ trở lại trong vai Cliff Booth, nhân vật giúp anh giành Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc. Giới truyền thông cho rằng bộ phim khai thác cuộc sống của Booth khi anh là người giải quyết rắc rối cho các hãng phim Hollywood thập niên 1970.

The Devil Wears Prada 2

Teaser 'The Devil Wears Prada 2' Teaser "The Devil Wears Prada 2". Video: 20th Century Studios

Khởi chiếu: 1/5

Thể loại: Hài kịch

Phần tiếp theo của The Devil Wears Prada (2006) tiếp tục câu chuyện của Miranda Priestly (Meryl Streep) khi đế chế thời trang Runway đối mặt thách thức trong bối cảnh ngành xuất bản suy thoái. Điều này dẫn đến xung đột với Emily Charlton (Emily Blunt), trợ lý cũ của Miranda, nay trở thành giám đốc quyền lực. Trong khi đó, nhân vật Andy Sachs (Anne Hathaway) tìm cách cân bằng sự nghiệp và cuộc sống cá nhân trong thế giới thời trang.

Toy Story 5

Teaser 'Toy Story 5' Teaser "Toy Story 5". Video: Walt Disney Studios Vietnam

Khởi chiếu: 19/6

Thể loại: Hoạt hình

Phim do đạo diễn Andrew Stanton thực hiện, xoay quanh số phận của các món đồ chơi khi các thiết bị điện tử phổ biến với trẻ em. Bộ phim còn giới thiệu nhân vật Smarty Pants, đồ chơi hỗ trợ tập đi vệ sinh, do danh hài Conan O'Brien lồng tiếng.

Supergirl

Trailer 'Supergirl' Trailer "Supergirl". Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 26/6

Thể loại: Siêu anh hùng, hành động

Tác phẩm của đạo diễn Craig Gillespie theo chân Kara Zor-El, em họ của Superman, khi cô cùng Ruthye - một cô bé ngoài hành tinh tìm cách trả thù cho cha - bước vào cuộc phiêu lưu liên ngân hà. Hành trình đưa Kara rời Trái Đất, đối mặt những kẻ thù nguy hiểm. Theo Hollywood Reporter, nhân vật được xây dựng gai góc, u tối hơn bản truyện tranh.

The Odyssey

Trailer 'The Odyssey' của Christopher Nolan Trailer "The Odyssey". Video: Universal Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 17/7

Thể loại: Sử thi, hành động

Phim của đạo diễn Christoper Nolan lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, trong đó Matt Damon vào vai Odysseus, người anh hùng mất 10 năm trở về quê nhà sau cuộc chiến thành Troy. Nhân vật chạm trán với các vị thần, quái vật, trải qua nhiều thử thách để đoàn tụ vợ và giành lại vương quốc. Với quy mô đầu tư lớn, quy tụ dàn sao hạng A, dự án được kỳ vọng là hiện tượng phòng vé toàn cầu sau thành công của Oppenheimer (2023).

Spider-Man: Brand New Day

Tạo hình của Tom Holland trong 'Spider-Man: Brand New Day' Tạo hình của Tom Holland trong "Spider-Man: Brand New Day". Video: Marvel Entertainment

Khởi chiếu: 31/7

Thể loại: Siêu anh hùng, hành động

Dự án là phần phim thứ tư về Spider-Man do Tom Holland thủ vai, tiếp nối sự kiện của No Way Home khi ký ức về danh tính Người Nhện của Peter Parker bị xóa sạch, đặt anh vào trạng thái cô lập. Tuy nhiên, những mối nguy mới buộc anh trở lại chiến đấu.

Digger

Video giới thiệu phim 'Digger' có Tom Cruise đóng chính Video giới thiệu phim "Digger", có Tom Cruise đóng chính. Video: Warner Bros.

Khởi chiếu: 2/10

Thể loại: Hài, chính kịch

Tác phẩm do đạo diễn người Mexico Alejandro G. Iñárritu thực hiện, hiện nội dung cụ thể chưa được tiết lộ. Trong phim, Tom Cruise thủ vai Digger Rockwell, người đàn ông quyền lực nhất thế giới, với nhiệm vụ chứng minh anh là cứu tinh của nhân loại. Dự án khai thác khả năng diễn xuất của Cruise bên cạnh những phân cảnh hành động.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Teaser 'The Hunger Games: Sunrise on the Reaping' Teaser "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Video: Lionsgate

Khởi chiếu: 20/11

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, hành động

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết của Suzanne Collins, lấy bối cảnh quốc gia Panem 24 năm trước các sự kiện trong loạt phim gốc. Dự án xoay quanh thời trẻ của Haymitch Abernathy (Joseph Zada thủ vai) khi chuẩn bị kỳ Hunger Games thứ 50 (Huyết trường Tứ phân lần hai). Nhân vật là người chiến thắng duy nhất còn sống của Quận 12 trước khi Katniss và Peeta xuất hiện.

Narnia

Diễn viên nhí David McKenna (phải) và Beatrice Campbell đóng chính "Narnia". Ảnh: SplashNews

Khởi chiếu: 26/11

Thể loại: Sử thi, kỳ ảo

Bộ phim do Greta Gerwig đạo diễn, dựa trên tác phẩm The Magician's Nephew (Cháu trai của nhà pháp sư), cuốn tiểu thuyết thứ sáu trong loạt truyện Biên niên sử Narnia của C.S. Lewis. Câu chuyện diễn ra trước thời kỳ Pevensie, khi những nhà thám hiểm trẻ tuổi khám phá Narnia qua cánh cửa phép thuật, gặp Aslan và chiến đấu chống lại thế lực bóng tối. Nội dung đề cao đức tin, lòng dũng cảm và sự hy sinh, kết hợp các cảnh hành động và bối cảnh giả tưởng.

Avengers: Doomsday

Chris Evans trong teaser 'Avengers: Doomsday' Chris Evans trở lại vai Captain America trong teaser "Avengers: Doomsday". Video: Marvel Entertainment

Khởi chiếu: 18/12

Thể loại: Siêu anh hùng, hành động

Vài tháng sau các sự kiện của Thunderbolts (2025), nhóm Avengers, người Wakanda, Fantastic Four, nhóm New Avengers và đội X-Men sẽ hợp lực đối đầu Doctor Doom (Robert Downey Jr. đóng). Bộ phim do anh em đạo diễn nhà Russo - từng làm Avengers: Endgame (2019) - thực hiện, đánh dấu sự trở lại của nhiều nhân vật quen thuộc trong MCU, gồm Captain America (Chris Evans) và Thor (Chris Hemsworth).

Dune: Part Three

Timothée Chalamet đóng chính phim "Dune". Ảnh: Warner Bros.

Khởi chiếu: 18/12

Thể loại: Sử thi, hành động

Tiếp nối phần hai, đạo diễn Denis Villeneuve đưa câu chuyện đến thời điểm Paul Atreides (Timothée Chalamet) trở thành Hoàng đế Maud'Dib, dẫn dắt người Fremen trong cuộc Thánh chiến. Paul phải giải quyết âm mưu lật đổ từ Bene Gesserit, Tleilaxu lẫn mâu thuẫn gia đình. Công chúa Irulan cùng các thế lực tìm cách thay thế Paul, tạo nên những cuộc chiến chính trị ở không gian sa mạc.

Cát Tiên (theo Hollywood Reporter)