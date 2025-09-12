Tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho nhân viên, một ai đó bàn về điện thoại, thì thấy 15 nhân viên dùng iPhone, 5 sếp dùng Android.

Trong khi mọi người đang bàn tán chê khen về iPhone 17 mới ra mắt, thì tôi chợt nhớ tới một câu chuyện chính tôi chứng kiến và thấy rất thú vị.

Một lần tổ chức sinh nhật cho nhân viên, tòa nhà văn phòng chúng tôi có tổ chức tiệc buffet và quy tụ được 20 người. Sau khi ăn uống thì trò chuyện, một ai đó nói về iPhone và thế là mọi người đưa điện thoại của mình ra. Thật bất ngờ có tới 15/20 người dùng iPhone, chỉ 5/20 người dùng Android.

Nhưng nó thú vị ở chỗ, số người dùng Android lại là trưởng phòng, giám đốc, chủ tòa nhà. Hầu hết có nhà, có xe, có công ty riêng. Ở phía dùng iPhone thì chỉ là nhân viên bình thường, và còn đi ở trọ.

Câu chuyện iPhone này cũng giống câu chuyện xe Sh một thời. Thanh niên dù thu nhập thấp, dù ở trọ cũng phải gắng mua được Sh chạy lấy "le". Một nhân viên của tôi thậm chí vay công ty tiền để mua bằng được xe Sh với tư duy: Sẽ dễ kiếm bồ. Mà thật sự đã kiếm được bồ sau 3 tháng có xe Sh và sau đó cũng chóng chia tay.

Bản thân tôi, mới ra trường đi xe Wave tàu, sau đó phấn đấu lên Honda Lead, sau đó thì lên xe hơi vì công việc cần. Nhà đất tôi cũng có 4 cái nhưng tuyệt nhiên tôi không ham iPhone. Một số lần tôi cũng nhòm ngó, so đo với các hãng khác và rồi nhận ra không đáng để bỏ tiền ra mua.

Thế là tôi lại quay về với điện thoại Android. Làm kinh doanh về kỹ thuật nên tôi có khả năng so sánh khá tốt về tính năng giữa hai dòng sản phẩm, để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình.

Sở thích cá nhân là điều không nên cản ai, nhưng các bạn trẻ nên nhìn về tương lai xa để có thể kìm nén những sở thích quá mắc tiền.

Giang Trần