15% người phổi tắc nghẽn mạn tính tử vong khi nhiễm nCoV

Nghiên cứu tại Mỹ phát hiện 62% người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) khi mắc Covid-19 phải nhập viện, so với 28% ở nhóm không COPD; tỷ lệ tử vong đáng báo động.

Nghiên cứu này được thực hiện trên 387.000 người bệnh Covid-19, trong đó hơn 7.500 người có bệnh nền là phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), chiếm 2,07%. Tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân Covid có mắc COPD là 15% (nhóm không mắc COPD là 4%), đáng báo động. Thông tin được Phó giáo sư Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, đưa ra ở hội thảo Hưởng ứng Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu, ngày 2/11.

"COPD khiến người bệnh mắc Covid có tỷ lệ phải nhập viện với tình trạng bệnh nặng và tỷ lệ tử vong cao", bác sĩ Hương nói.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện, cho biết hiện trên thế giới có khoảng 384 triệu người mắc COPD, trong đó 3 triệu ca tử vong mỗi năm và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba toàn cầu. Con số này nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông và vẫn đang gia tăng.

Theo số liệu điều tra quốc gia về tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở Việt Nam, 4,2% dân số mắc COPD. Tỷ lệ này ngày càng gia tăng do nhiều yếu tố nguy cơ như tiếp xúc với các yếu tố độc hại, đứng đầu là hút thuốc lá, kế đến là ô nhiễm môi trường, chất đốt sinh khối (đun nấu bằng than, củi...), phơi nhiễm nghề nghiệp (nghề mộc, nghề sơn, dệt may, xây dựng,...), cùng với sự già hóa dân số.

"COPD có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhưng có thể dự phòng và điều trị được", bác sĩ Cơ nhấn mạnh.

Dấu hiệu đặc trưng của COPD là các triệu chứng hô hấp và tắc nghẽn đường thở. Bệnh có xu thế tiến triển nặng dần, liên quan tới phản ứng viêm bất thường của phổi bởi các phần tử và khí độc hại. Các đợt COPD cấp và bệnh đồng mắc góp phần vào mức độ nặng ở mỗi bệnh nhân.

Đa số trường hợp tử vong do COPD đều xảy ra trong đợt cấp của bệnh. Đợt cấp COPD là một biến cố cấp tính đặc trưng bởi sự xấu đi của các triệu chứng hô hấp, dẫn tới phải thay đổi các biện pháp điều trị. Tần suất trung bình khoảng 2,5-3 đợt cấp một năm. Đợt cấp khiến bệnh nhân phải nhập viện, tăng tốc độ suy giảm chức năng phổi, tăng tỷ lệ tử vong, tăng chi phí điều trị.

Bệnh nhân khám phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Lê Nga

Năm 2021, chủ đề của Ngày Bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu là: "Không gì quan trọng hơn lá phổi khỏe", nhấn mạnh tầm quan trọng của lá phổi, đặc biệt trong đại dịch. Bệnh nhân COPD được khuyên nên tiêm vaccine ngừa cúm, ngừa Covid-19, ngừa viêm phế cầu.

Bệnh nhân cần bỏ hút thuốc lá, thuốc lào; cải thiện môi trường sống, tránh tiếp xúc với bụi, khói; tập luyện phục hồi chức năng hô hấp... Người bệnh cần tuân thủ điều trị phác đồ thường quy để giúp kiểm soát bệnh, tránh đợt cấp.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: Tránh sờ lên mặt, mắt, mũi, miệng khi tay không sạch; trữ nhiều thức ăn, hạn chế đi chợ; ở nhà càng nhiều càng tốt, tránh đám đông và hạn chế đi lại; người thân phải giữ gìn cho người bệnh; nhờ người khác giúp đỡ một phần công việc phải làm hàng ngày để tránh gắng sức; trò chuyện online với bạn bè, gia đình, duy trì sức khỏe tinh thần và cảm xúc; tập thở, tập vận động...

Lê Nga