15 món ăn đem lại may mắn và sung túc năm Bính Ngọ

Vào dịp Tết Nguyên đán, những món ăn xuất hiện trên mâm cỗ đều có chủ ý. Mỗi món đều được hình thành từ ký ức hay sự gửi gắm và những kỳ vọng cho năm mới. Theo tổng hợp từ các chuyên gia của Michelin, dưới đây là 15 món và ý nghĩa của từng món nên ăn trong năm Bính Ngọ.

Salad Yu Sheng

Đây là món ăn biểu tượng của sự giàu có và may mắn của Singapore và Malaysia. Yu sheng gồm cá sống, rau củ thái sợi, bưởi, đậu phộng giã trộn với nước sốt mận ngọt, tương hoisin và dầu mè. Các nguyên liệu được bày sẵn trên đĩa trước khi người tham gia cùng hô "toss" (xới và trộn), tượng trưng cho sự thịnh vượng và cùng tiến về phía trước. Món ăn truyền thống hiện vẫn là nghi thức quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán hiện đại, ngày càng phát triển ở Singapore và Malaysia. "Toss" càng cao càng mang lại may mắn.