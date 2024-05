15 học sinh TP HCM cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm

TP HCM15 học sinh của 4 trường tiểu học tại TP Thủ Đức vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm, đa số các em ăn sushi từ hàng rong bán trước cổng trường.

Các bệnh nhân vào viện sáng 2/5 với triệu chứng ói, chóng mặt, theo báo cáo Bệnh viện Lê Văn Thịnh gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng. Bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tất cả được truyền dịch, kháng sinh, sau đó tình trạng ổn, giảm ói.

Trong số này, trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi ghi nhận 8 em, trường tiểu học Bình Trưng Đông có 3 trường hợp, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Thế Vinh mỗi nơi một trẻ, còn 2 bé chưa rõ trường học.

Trong 15 bệnh nhi, có 10 trường hợp ăn sushi, một ca ăn bánh mì, chủ yếu mua ở hàng rong trước cổng trường. Cơ quan chức năng đã đến các trường tiểu học có học sinh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm việc, điều tra nguyên nhân.

Thời gian qua, học sinh ở nhiều địa phương bị ngộ độc tập thể do tiêu thụ thực phẩm bán rong trước cổng trường. Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm TP HCM mới đây, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, trường học. Bởi, thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, thức ăn ôi thiu.

TP HCM đang tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm, hàng quán ăn.

Lê Phương