Nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm

Các chuyên gia cho rằng vấn đề an ninh an toàn thực phẩm cần đặt lên hàng đầu trong bối cảnh nắng nóng, kinh doanh online tăng và ma túy đội lốt hàng rong bủa vây trường học.

"Thực phẩm chứa ma túy xuất hiện quanh các trường, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội", Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long nói tại Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, ngày 17/4. Ông nhấn mạnh vấn đề an ninh an toàn thực phẩm rất hệ trọng, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe và chất lượng giống nòi dân tộc.

Học sinh tiểu học ở TP HCM trong giờ ăn trưa. Ảnh: Quỳnh Trần

Với TP HCM, việc đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm càng quan trọng, bởi đây là một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa lớn, dân số đông nhất, nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế. Thành phố tập trung nhiều các doanh nghiệp lớn nhỏ, trong đó các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chiếm tỷ lệ lớn trong cả nước.

Việc chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới, đặc biệt hình thức kinh doanh online là mối nguy lớn về an ninh thực phẩm, theo ông Long. Hình thức bán hàng online ngày càng phổ biến, lượng thực phẩm được kinh doanh theo cách này ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ thực phẩm giả, nhái, kém chất lượng.

"Các biện pháp kiểm soát đối với loại hình kinh doanh này cần được quan tâm và thay đổi để phù hợp với tình hình mới", lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đề nghị.

Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, ngày 17/4. Ảnh: Thiên Chương

Đồng quan điểm, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cũng cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, trường học. Thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, thức ăn ôi thiu.

"Nếu lơ là cảnh giác, ngộ độc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt với học sinh bởi trẻ em rất mong manh, nhạy cảm", bà Lan nói. Thời gian qua nhiều vụ ngộ độc hàng loạt đã xảy ra ở các địa phương, trong đó nhiều học sinh bị ngộ độc tập thể do ăn thức ăn bán hàng rong trước cổng trường. Riêng TP HCM đến nay chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn, song nguy cơ vẫn luôn thường trực.

Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm, hàng quán ăn.

Để phòng ngộ độc, bà Lan khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi, không khuyến khích sử dụng các món ăn tái. Lưu ý đến chất lượng của nước đá. Không ăn thức ăn ôi thiu hay đã hết hạn sử dụng. Chế biến, bảo quản thực phẩm đúng cách, có vật dụng chế biến riêng thức ăn chín và sống để tránh nhiễm khuẩn chéo.

Lê Phương