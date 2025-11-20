Thứ năm, 20/11/2025
Thứ năm, 20/11/2025, 14:21 (GMT+7)

15 đại học Mỹ đông du học sinh nhất

15 đại học đông du học sinh nhất hầu hết trong top 50 ở Mỹ, thu học phí từ 24.000 đến hơn 75.000 USD mỗi năm.

Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE) ngày 17/11 công bố báo cáo Open Doors về xu hướng dịch chuyển của du học sinh tại Mỹ năm học 2024/2025.

Theo đó, Đại học New York đông sinh viên quốc tế nhất với khoảng 27.500 người. Đại học Northeastern, Columbia và Đại học bang Arizona theo sau, đều có trên 20.000 sinh viên. Thấp nhất trong top 15 là Đại học California-San Diego với hơn 10.000 người.

Cả 15 trường đều đông du học sinh hơn năm ngoái, trong đó tăng mạnh nhất là Đại học bang Arizona, thêm gần 2.000 người.

Phần lớn nằm trong 50 đại học tốt nhất Mỹ năm 2026 theo xếp hạng của U.S.News, Đại học Columbia là đại diện duy nhất từ nhóm Ivy League.

Xét theo khu vực, riêng bang California có 4 trường, trong đó ba trường công lập thuộc hệ thống Đại học California. New York và Massachusetts cùng có hai đại diện, còn các bang khác như Illinois, Arizona, Maryland,... mỗi bang có một.

Học phí với du học sinh trong khoảng 24.000-75.200 USD (630 triệu - 2 tỷ đồng) mỗi năm. Đại học Nam California cao nhất, thấp nhất là Đại học Bắc Texas.

TT

Trường

Số du học sinh

Học phí (USD/năm)

Xếp hạng 2026 (U.S. News)

1

Đại học New York

27.500

65.600

32

2

Đại học Northeastern

22.500

69.300

46

3

Đại học Columbia

20.700

69.000

15

4

Đại học bang Arizona

20.400

35.200

117

5

Đại học Nam California

17.900

75.200

28

6

Đại học Illinois - Urbana-Champaign

16.100

38.400

36

7

Đại học Bắc Texas

13.000

24.000

208

8

Đại học Purdue-West Lafayette

12.900

28.800

46

9

Đại học Boston

12.800

71.400

42

10

Đại học California-Berkeley

12.000

55.300

15

11

Đại học Michigan-Ann Arbor

11.900

66.203

20

12

Đại học Washington

11.000

44.600

42

13

Đại học John Hopkins

10.900

67.200

7

14

Đại học California-Los Angeles

10.800

48.700

17

15

Đại học California-San Diego

10.500

54.900

29

Năm học 2024/2025, khoảng 1,18 triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ, từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tăng 5% so với năm học trước, mang lại 55 tỷ USD cho nước Mỹ.

Số du học sinh Việt là gần 25.600, tăng khoảng 16%, tiếp tục trong top 5 đông nhất. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2000/2001, khi IIE công bố dữ liệu của sinh viên Việt Nam.

IIE là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực trao đổi giáo dục của Mỹ. Báo cáo Open Doors được thực hiện hàng năm, do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ kể từ năm 1972.

Khuôn viên Đại học Nam California. Ảnh: University of Southern California Fanpage

Khánh Linh

