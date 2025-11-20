15 đại học Mỹ đông du học sinh nhất

15 đại học đông du học sinh nhất hầu hết trong top 50 ở Mỹ, thu học phí từ 24.000 đến hơn 75.000 USD mỗi năm.

Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE) ngày 17/11 công bố báo cáo Open Doors về xu hướng dịch chuyển của du học sinh tại Mỹ năm học 2024/2025.

Theo đó, Đại học New York đông sinh viên quốc tế nhất với khoảng 27.500 người. Đại học Northeastern, Columbia và Đại học bang Arizona theo sau, đều có trên 20.000 sinh viên. Thấp nhất trong top 15 là Đại học California-San Diego với hơn 10.000 người.

Cả 15 trường đều đông du học sinh hơn năm ngoái, trong đó tăng mạnh nhất là Đại học bang Arizona, thêm gần 2.000 người.

Phần lớn nằm trong 50 đại học tốt nhất Mỹ năm 2026 theo xếp hạng của U.S.News, Đại học Columbia là đại diện duy nhất từ nhóm Ivy League.

Xét theo khu vực, riêng bang California có 4 trường, trong đó ba trường công lập thuộc hệ thống Đại học California. New York và Massachusetts cùng có hai đại diện, còn các bang khác như Illinois, Arizona, Maryland,... mỗi bang có một.

Học phí với du học sinh trong khoảng 24.000-75.200 USD (630 triệu - 2 tỷ đồng) mỗi năm. Đại học Nam California cao nhất, thấp nhất là Đại học Bắc Texas.

TT Trường Số du học sinh Học phí (USD/năm) Xếp hạng 2026 (U.S. News) 1 Đại học New York 27.500 65.600 32 2 Đại học Northeastern 22.500 69.300 46 3 Đại học Columbia 20.700 69.000 15 4 Đại học bang Arizona 20.400 35.200 117 5 Đại học Nam California 17.900 75.200 28 6 Đại học Illinois - Urbana-Champaign 16.100 38.400 36 7 Đại học Bắc Texas 13.000 24.000 208 8 Đại học Purdue-West Lafayette 12.900 28.800 46 9 Đại học Boston 12.800 71.400 42 10 Đại học California-Berkeley 12.000 55.300 15 11 Đại học Michigan-Ann Arbor 11.900 66.203 20 12 Đại học Washington 11.000 44.600 42 13 Đại học John Hopkins 10.900 67.200 7 14 Đại học California-Los Angeles 10.800 48.700 17 15 Đại học California-San Diego 10.500 54.900 29

Năm học 2024/2025, khoảng 1,18 triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ, từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tăng 5% so với năm học trước, mang lại 55 tỷ USD cho nước Mỹ.

Số du học sinh Việt là gần 25.600, tăng khoảng 16%, tiếp tục trong top 5 đông nhất. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2000/2001, khi IIE công bố dữ liệu của sinh viên Việt Nam.

IIE là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực trao đổi giáo dục của Mỹ. Báo cáo Open Doors được thực hiện hàng năm, do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ kể từ năm 1972.

