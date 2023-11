15 cảnh xúc động trong 'Sex and the City'

Mr. Big hủy hôn Carrie là một trong những đoạn xúc động nhất loạt "Sex and the City", theo chuyên trang điện ảnh ScreenRant.

Sex and the City là loạt phim mang tính biểu tượng ở những năm 2000, truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ. Từ đó đến nay, có nhiều phiên bản của thương hiệu được khai thác, gần nhất là ngoại truyện And Just Like That.

Giới chuyên môn nhận xét một số phân đoạn trong sáu phần series và hai bản điện ảnh gây ấn tượng với người hâm mộ, do lồng ghép cái nhìn đa diện của phái nữ về tình yêu và tình bạn. Trang ScreenRant xếp hạng 15 khoảnh khắc gây xúc động nhất loạt phim.

1. Miranda khóc trong phòng thử đồ (Phần 4, tập 8: My Motherboard, My Self)

Cảnh Miranda khóc trong phòng thử đồ 'Sex and the City' Cảnh Miranda khóc trong phòng thử đồ trong phần bốn "Sex and the City". Video: HBO

Lúc này, Miranda đi mua sắm sau khi mẹ của cô đột ngột qua đời. Theo ScreenRant, cảnh Miranda (Cynthia Nixon) ôm lấy người bán hàng sau khi hét vào mặt cô ấy khiến nhiều khán giả đồng cảm với phản ứng của Miranda. Diễn viên Cynthia Nixon truyền tải cảm xúc đau buồn của nhân vật trong lời nói và ánh mắt.

2. Mr. Big hủy hôn Carrie (Sex And The City, 2008)

Sex and the City - Mr. Big huỷ hôn Carrie Trích đoạn Mr. Big hủy hôn Carrie trong "Sex and the City" năm 2008. Video: HBO

Bản điện ảnh năm 2008 lấy bối cảnh vài năm sau các sự kiện trong sáu phần phim trước. Carrie (Sarah Jessica Parker đóng) và Mr. Big (Chris Noth) quyết định kết hôn, nhưng Mr. Big vẫn có chút e dè, sợ bị ràng buộc. Trong khi Mr. Big đổi ý muốn đến lễ đường, Carrie lạnh lùng bỏ đi. Cao trào nằm ở phân cảnh Carrie đánh Mr. Big bằng bó hoa cưới. Diễn viên Sarah Jessica Parker bộc lộ sự giận dữ qua ánh mắt, hành động.

3. Miranda tắm cho Mary (Phần 6, tập 20: An American Girl In Paris)

Cảnh Miranda tắm cho Mary. Ảnh: HBO

Miranda phải chăm sóc Mary (Anne Meara) - mẹ của Steve Brady (David Eigenberg), chồng Miranda - khi bà bị đột quỵ. Sau khi Miranda thấy Mary ăn pizza lấy từ thùng rác, cô đưa bà về nhà tắm rửa và cho ăn uống. ScreenRant đánh giá đây là một trong những phân cảnh đáng yêu nhất loạt phim, khi Miranda sẵn sàng hy sinh cho gia đình mới.

4. Carrie tìm thấy ghi chú của Jack Berger (Phần 6, tập 7: The Post-It Always Sticks Twice)

Sex and the City - Carrie tìm thấy ghi chú của Berger Trích đoạn Carrie kể với bạn bè về việc tìm thấy ghi chú của Jack Berger. Video: HBO

Nhiều khán giả cho rằng Jack Berger (Ron Livingston đóng) - bạn trai cũ của Carrie - là nhân vật bị ghét nhất loạt phim. Trong tập The Post-It Always Sticks Twice, Berger ngỏ ý muốn quay lại với Carrie, nhưng sau đó anh đổi ý, nhắn lời chia tay vào tờ ghi chú. Khi Carrie kể lại câu chuyện với bốn cô gái, khán giả dễ nhận thấy sự bức xúc trên gương mặt Carrie.

5. Miranda theo Charlotte về nhà (Phần 4, tập 11: Coulda, Willa, Shoulda)

Sex and the City - Miranda theo Charlotte về nhà Trích đoạn Miranda gặp Charlotte trên đường. Video: HBO

Trước cảnh này, Miranda phát hiện có bầu. Còn Charlotte (Kristin Davis) đang đi bộ từ bệnh viện về nhà, sau khi biết mình có khả năng mang thai thấp. Miranda tình cờ gặp Charlotte trên đường và quyết định đi theo bạn về nhà. Hành động này của Miranda cho thấy sự quan tâm, hết lòng vì bạn bè.

6. Mr. Big và Carrie cãi nhau trước khi cô chuyển đến Paris (Phần 6, tập 19: An American Girl In Paris)

Sex and the City - Carrie cãi nhau với Mr. Big trước khi đến Paris Trích đoạn giữa Carrie và Mr. Big ở tập 19. Video: HBO

Carrie phải lòng nghệ sĩ người Nga Aleksandr Petrovsky (Mikhail Baryshnikov thủ vai). Đồng thời, cô muốn dứt khoát cắt đứt với Mr. Big để tránh gây phiền phức. Carrie quyết định chuyển đến Paris với Petrovsky, kết thúc cuộc sống ở New York.

Cùng lúc đó, Mr. Big cố gắng khuyên Carrie ở lại. Cả hai cãi nhau khi Mr. Big đến nhà Carrie tìm cô. Trường đoạn này bộc lộ nỗ lực hàn gắn với người yêu của Mr. Big, khiến người xem đồng cảm.

7. Trey xuất hiện trong buổi chụp ảnh với Charlotte (Phần 4, tập 14: All That Glitters)

Sex and the City - Trey xuất hiện ở buổi chụp ảnh Trường đoạn Trey xuất hiện ở nhà Charlotte. Video: HBO

Trey (Kyle MacLachlan) và Charlotte gặp gỡ, nhanh chóng kết hôn rồi chia tay, sau khi Charlotte biết cô khó mang thai. Trước khi xuất hiện trong buổi chụp ảnh ở nhà Charlotte, cả hai xảy ra cuộc cãi vã căng thẳng. Khoảnh khắc Trey đến và nói với Charlotte: "Đây là điều quan trọng với em. Anh muốn làm điều này", khiến nhiều khán giả thích thú.

8. Samantha lừa dối Smith (Phần 6, tập 13: Let There Be Light)

Cảnh Samatha (phải) và bạn trai ở tập 13. Ảnh: HBO

Tập 13 xoay quanh mối quan hệ của Samantha (Kim Cattrall) và Smith (Jason Lewis). Samantha nói cô không phải là mẫu bạn gái lý tưởng của Smith, và ngoại tình với người yêu cũ, Richard (James Remar). Khi biết được sự việc, Smith quyết định tha thứ cho Samantha. Trang ScreenRant ví tập phim như chuyến tàu lượn siêu tốc, mang nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

