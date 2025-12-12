15.000 nhân sự tăng tốc để Long Thành đón chuyến bay đầu tiên

Đồng NaiĐể chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12, chủ đầu tư huy động hơn 15.000 người thi công.

Ngày 12/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư) cho biết đã huy động thêm 1.000 kỹ sư, công nhân, nâng tổng nhân sự trên công trường sân bay Long Thành lên hơn 15.000 người, nhằm kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên.

Đường băng số 1 nằm bên cạnh nhà ga hành khách thử nghiệm sáng đèn đêm 10/11. Ảnh: Phước Tuấn

Những ngày này, ACV yêu cầu các nhà thầu thi công "3 ca, 4 kíp", làm ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Tại khu vực đường băng, công nhân đang hoàn thiện rãnh thoát nước bề mặt, lớp kháng trượt, trám khe co giãn, sơn vạch, tổng vệ sinh; vận hành hệ thống đèn hiệu và biển báo hàng không.

Ở nhà ga hành khách, các nhà thầu đẩy nhanh lắp đặt hệ thống xử lý hành lý, máy soi chiếu, thang cuốn, thang bộ hành, thang máy và ống lồng.

ACV cho biết ngày 12/12, các đơn vị đã đóng điện thành công từ trạm tiếp nhận điện đến Trung tâm năng lượng sân bay Long Thành và từ trung tâm này đến 5 trạm điện của nhà ga. "Đây là dấu mốc quan trọng, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định phục vụ sân bay hiện tại và lâu dài", đại diện ACV nói.

Tháp không lưu cao 123 m cũng đang lắp đặt thiết bị cuối, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay đặc biệt ngày 19/12. Tại cabbin điều hành bay tầng 21, toàn bộ thiết bị đã lắp đặt, tinh chỉnh và thử nghiệm xong.

Hơn hai tháng qua, lực lượng kiểm soát viên không lưu Long Thành được huấn luyện theo chuẩn của Cục Hàng không, thực hành các kịch bản điều hành bay từ đơn giản đến phức tạp, gồm cả tình huống bất thường và khẩn nguy. Việc kiểm tra thực địa đường lăn, sân đỗ cũng đã hoàn tất.

Sân bay Long Thành giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Nhiều hạng mục chính đã hoàn thành; bay kiểm tra, hiệu chuẩn được thực hiện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Sân bay dự kiến khai thác thương mại giữa năm 2026.

Phước Tuấn