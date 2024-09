145 chuyến bay bị hủy, chuyển hướng do bão Yagi

4 sân bay phải dừng khai thác trong ngày 7/9 đã làm ảnh hưởng 145 chuyến bay, trong đó các hãng phải hủy 65 chuyến, theo Cục Hàng không Việt Nam.

Các chuyến bay bị hủy gồm 39 chuyến nội địa, 26 chuyến quốc tế. Ngoài ra, 80 chuyến bay khác không thể hạ cánh xuống 4 sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội) và Thọ Xuân (Thanh Hóa). Máy bay phải bay vòng, chuyển hướng hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng, TP HCM hoặc các nước lân cận.

Theo đại diện Cảng Hàng không Nội Bài, riêng sân bay Nội Bài đã có 32 chuyến bay bị chậm giờ, 29 chuyến phải hủy do ảnh hưởng của bão Yagi trong ngày 7/9. Với các chuyến bay phải hủy, các hãng đã xin cấp phép để bay bù trong hôm nay.

Sau cơn bão, một số hàng rào thi công khu vực sân đỗ ôtô, tấm trần kỹ thuật cổng an ninh, hàng rào bên trong khu bay Nội Bài bị đổ, sập. Cảng đã rà soát và khắc phục ngay sau khi bão tan để bảo đảm an toàn khai thác.



Lúc 23h49 ngày 7/9, sân bay Nội Bài đã khai thác tàu bay trở lại sau 14 giờ ngừng hoạt động do bão Yagi. Chuyến bay đầu tiên VJ959 từ Fukuoka (Nhật Bản) đã hạ cánh an toàn lúc 0h05 ngày 8/9. Sân bay sẽ phục vụ 514 chuyến bay, trong đó có 227 chuyến đi/đến quốc nội, 287 chuyến quốc tế trong ngày 8/9.

Chằng néo máy bay chống bão tại Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng có nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air phải hủy hôm qua. Đến 20h cùng ngày, sân bay đã mở cửa trở lại. Sáng nay có hai chuyến bay VJ230, VJ231 của hãng Vietjet Air hạ cánh và cất cánh tại Vân Đồn.

Bão Yagi đã gây ra thiệt hại nặng nề cho sân bay Vân Đồn khi 80% cây xanh trong khu vực công cộng bị bật gốc, mái kính nhà ga vỡ vụn, biển chỉ dẫn, trần nhà, mái tôn hư hỏng.

Tại khu vực nhà ga quốc tế của cảng Vân Đồn, nước mưa tạt vào, tràn xuống các phòng thiết bị. Hàng rào bao quanh Đài kiểm soát bị nghiêng và một đoạn tiếp giáp sân đỗ máy bay bị đổ. Ngay sau khi bão giảm cấp, nhân viên sân bay đã khắc phục sự cố trong đêm để đón khách trở lại.

Tại sân bay Cát Bi, cây tại khu vực nhà ga cũ bị đổ, một số tấm trần của nhà ga hàng hóa (nhà ga cũ) và phần bên nhà ga quốc tế bị bung, cửa kính của sảnh đến quốc tế bị vỡ, mạng viễn thông bị gián đoạn liên tục.

Tại các sân bay Điện Biên, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, trang thiết bị hàng không hoạt động bình thường, các chuyến bay thực hiện đúng theo kế hoạch.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đóng cửa 4 sân bay gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân trong khoảng 14 giờ ngày 7/9, do ảnh hưởng của bão Yagi.Lead

Đoàn Loan