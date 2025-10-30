14 người chết, 90 xã phường ở miền Trung bị ngập

Mưa lũ từ ngày 26/10 đến nay đã làm 14 người chết, 8 người mất tích, hơn 128.000 nhà dân ở 90 xã phường của Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị ngập.

Theo thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cùng các địa phương, đến 6h hôm nay mưa lũ đã làm 14 người chết (Đà Nẵng 7, Quảng Ngãi 4, Huế 2, Lâm Đồng 1), 8 người mất tích (Đà Nẵng 4, Huế, Quảng Trị mỗi nơi 2) và 22 người bị thương.

51 nhà bị sập, cuốn trôi, trong đó Đà Nẵng 50 nhà. Mưa lũ khiến 90 xã phường với 128.000 nhà, chủ yếu ở Đà Nẵng hơn 76.400, Huế hơn 44.500 đang bị ngập. . Tại Huế, 32/40 xã phường vẫn ngập, nhưng mức độ giảm còn 0,5-2 m do từ đêm qua đến sáng nay mưa giảm nhanh, lũ rút khoảng một mét.

Đà Nẵng tiếp tục còn 29 xã phường bị ngập 1-2 m, chủ yếu ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn và 10 xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ bị cô lập do sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Quảng Ngãi còn 15 xã ngập 0,3-3 m; Quảng Trị 4 đơn vị ngập 0,2-1 m.

Dãy nhà trên đường Bạch Đằng, ven sông Hoài ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhà chức trách đã sơ tán gần 7.900 hộ với gần 26.000 người tại khu vực ngập sâu và nguy cơ sạt lở, trong đó Đà Nẵng 4.800, Huế hơn 1.900, Quảng Ngãi gần 1.000 hộ. Gần 4.400 ha lúa, hoa màu bị ngập, chủ yếu ở Lâm Đồng với gần 3.500 ha; 657 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Hơn 16.300 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Mưa lũ, sạt lở đất đã gây tê liệt nhiều tuyến đường. 20 quốc lộ như 9B, 9C, 9, 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 15D, 24, 24B, 24C, 28B, 40B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đường Trường Sơn Đông bị ách tắc do ngập, sạt lở.

TP Huế xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí nặng như tại xã Khe Tre với 17 điểm đoạn qua đèo Ka Tư; 6 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh; các đường tỉnh lộ vẫn đang ngập sâu, chưa đi lại được.

Ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1/2, HĐ3/4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 18h hôm qua, lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) trên báo động ba 0,77 m, trên lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,03 m. Đến 8h hôm nay, lũ sông Bồ đang xuống chậm với mức trên báo động ba 0,11 m. Sông Hương tại Kim Long trên báo động ba 0,04 m.

Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) trên báo động ba 0,04 m. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu sau khi vượt đỉnh lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m thì đã xuống chậm, còn trên báo động ba 1,47 m. Sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi trên báo động hai 0,25 m.

Dự báo ngập lụt ở miền Trung còn kéo dài 2-3 ngày nữa, vùng trũng thấp có thể tới 4-5 ngày.

Gia Chính