14 năm hôn nhân địa ngục vì chưa kiếm nhiều tiền đã vội cưới vợ

Tôi kết hôn năm 26 tuổi và có nhiều năm chịu đựng mọi rắc rối của hôn nhân, phần nhiều do cả hai chưa chín chắn, tài chính chưa vững.

Tôi kết hôn năm 26 tuổi, lúc cưới tôi nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng đến năm 40 tuổi, vì quá mệt mỏi trong hôn nhân "địa ngục", tôi mạnh dạn ly hôn, chấp nhận lấy một phần ít tài sản, gần như trắng tay, và nói thẳng với vợ cũ:

"Nếu cưới lại, anh sẽ không chọn vợ ở tuổi dưới 30 tuổi, vì nhỏ tuổi hơn ai cũng còn lông bông và họ suy nghĩ còn trẻ, thua keo này sẽ bày keo khác, lo gì".

Nhiều người trẻ bây giờ coi hôn nhân như một trạm dừng chân để thoát khỏi cô đơn. Nhưng sự thật là nếu không đủ kiến thức về tâm sinh lý, không có sự chuẩn bị tài chính, thì trạm dừng ấy sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi, sẽ có trạm tiếp theo.

Khi công việc chông chênh, bạn sẽ dễ cau có, dễ xung đột, dễ trách móc nhau vì những chuyện nhỏ nhặt mà gia đình nào cũng có. Và những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại đó là mồi lửa thiêu rụi tình yêu.

Trong công ty, tôi chứng kiến không ít cặp đôi hạnh phúc khi cưới, nhưng chỉ sau ba năm thì nát bét, rồi đi đến ly hôn, ly thân.

Tôi không bàn chuyện kết hôn sớm hay muộn và tạo khuôn cho tất cả mọi người, tùy trường hợp, miễn quan trọng là chọn đúng người, và chọn đúng thời điểm.

Bạn có thể cưới ở tuổi 20, nhưng đến 30 thì nhận ra mình đã phải chịu đựng một người không phù hợp suốt mười năm và buộc phải ly hôn. Vậy thì khác gì với một người độc thân đến năm 30 mới gặp được người phù hợp và kết hôn đâu?

Cái khác duy nhất chỉ là người đầu tiên đã đánh mất mười năm tuổi trẻ vào một cuộc hôn nhân sai lầm.

Tôi biết sẽ có người phản đối quan điểm này. Các bạn có thể nói "tình yêu không cần tiền", "cưới nhau rồi sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn".

Nhưng hãy sống thử đi, rồi sẽ thấy khi hai người phải xoay sở từng đồng, khi áp lực cuộc sống đè lên vai, thì tình yêu lãng mạn sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những cuộc cãi vã không hồi kết. Lúc đó, bạn mới hiểu tại sao.

Khánh