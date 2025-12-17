13 tỷ phú trong chính quyền Trump

Chính quyền Tổng thống Trump có 13 người là tỷ phú, với tổng tài sản hơn 390 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo thống kê của Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xây dựng một chính quyền "giàu nhất lịch sử nước Mỹ", gồm 12 tỷ phú, chưa tính bản thân ông Trump.

Ngoài Elon Musk, người đã chi hơn 294 triệu USD để ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump cùng các đảng viên Cộng hòa năm 2024, các tỷ phú khác trong chính quyền cũng đã đóng góp hơn 52 triệu USD cho ông Trump và đảng Cộng hòa hồi năm ngoái.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Liz Huston từng tuyên bố các thành viên trong chính quyền Trump "là những người yêu nước, không thuộc giới chính trị truyền thống". Những người này đang tự hào được phụng sự đất nước với hàng chục năm kinh nghiệm thành công ở lĩnh vực tư nhân.

Tổng thống Donald Trump

Năm 2017, khi ông Trump nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông khoảng 3,5 tỷ USD và con số này giảm một phần do lợi nhuận từ bất động sản ở khu Midtown Manhattan giảm sút.

Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của ông Trump sau đó đã tăng lên hơn 5 tỷ USD, chủ yếu là nhờ các hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực bất động sản, như đầu tư vào tiền điện tử và mạng xã hội Truth Social.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick

Trước khi được Tổng thống bổ nhiệm làm Bổ trưởng Thương mại, ông Lutnick từng là giám đốc điều hành lâu năm của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald. Ông sở hữu khối tài sản khoảng 3,2 tỷ USD.

Năm 2020, vợ chồng ông Lutnick đóng góp 550.000 USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và các ủy ban của đảng Cộng hòa. Năm 2024, số tiền gia đình Lutnick bỏ ra cho chiến dịch Trump là 8,8 triệu USD. Năm nay, gia đình ông tiếp tục góp tiền cho dự án xây phòng khiêu vũ trong Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tại Nhà Trắng ngày 19/9. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon

Trước khi gia nhập chính quyền Trump, bà McMahon và chồng Vince McMahon, cựu chủ tịch của công ty đấu vật giải trí World Wrestling Entertainment (WWE), kiếm được hàng tỷ USD. Bà đang lãnh đạo Bộ Giáo dục, cơ quan bị Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xóa sổ. Bà McMahon thừa nhận cần có sự chấp thuận của quốc hội để giải thể Bộ Giáo dục, nhưng bà đã bắt đầu làm các bước để thuận theo ý của Tổng thống.

Kể từ năm 2015, vợ chồng bà McMahon quyên góp hơn 47 triệu USD cho ông Trump và các ủy ban vận động ủng hộ ông. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, bà từng giữ chức lãnh đạo cơ quan quản lý các doanh nghiệp nhỏ. Năm ngoái, bà thuộc nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump.

Đặc phái viên Steve Witkoff

Tình bạn của ông Witkoff và Tổng thống Trump bắt đầu từ năm 1986, khi ông Trump quên ví và được ông Witkoff mua cho một chiếc bánh mì kẹp tại cửa tiệm đồ ăn nhanh ở New York.

Từ một luật sư, ông Witkoff hiện là tỷ phú bất động sản với khối tài sản ròng khoảng 2 tỷ USD. Ngoài bất động sản, gia đình ông Witkoff cũng đầu tư vào tiền điện tử.

Ông hiện là đặc phái viên hòa bình của Tổng thống, gần đây được chú ý vì những nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas cũng như các cuộc thương lượng về chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2024, ông Witkoff thường được giao nhiệm vụ cải thiện quan hệ với các đảng viên Cộng hòa không có thiện cảm với ông Trump như Thống đốc Georgia Brian Kemp và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikki Haley.

Giám đốc Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Kelly Loeffler

Bà Kelly Loeffler, người sở hữu khối tài sản khoảng 1,3 tỷ USD, đã cùng chồng Jeff Sprecher ủng hộ nhiệt tình cho ông Trump. Năm 2016, hai người chỉ góp chưa tới 100.000 USD cho chiến dịch Trump, nhưng con số này tăng vọt lên 1,9 triệu USD vào năm 2020 và 7,1 triệu USD vào năm ngoái.

Trong lễ nhậm chức hồi đầu năm của ông Trump, vợ chồng bà Loeffler tiếp tục quyên góp 1 triệu USD và đã chi tổng cộng 5 triệu USD cho một ủy ban vận động ủng hộ ông Trump vào tháng 6. Hai người tiếp tục đóng góp cho dự án xây phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng trong năm nay.

Các thành viên trong Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE)

Người giàu nhất thế giới Elon Musk từng lãnh đạo DOGE và đảm nhận vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt, trước khi xảy ra bất đồng với Tổng thống. Ông Trump và Musk dường như đã nói chuyện lại với nhau, nhưng không rõ tỷ phú này còn tiếp tục các khoản chi khổng lồ cho đảng Cộng hòa hay không.

Với khối tài sản khoảng 342 tỷ USD, Musk đã chi 294 triệu USD để ủng hộ ông Trump và các ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua năm ngoái.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo với Elon Musk tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng, ngày 30/5. Ảnh: AP

Tỷ phú sở hữu khối tài sản khoảng 8,3 tỷ USD Joe Gebbia từng làm trong DOGE với nhiệm vụ hiện đại hóa hệ thống hưu trí liên bang. Hiện ông làm giám đốc thiết kế của chính phủ Mỹ, với nhiệm vụ cập nhật các trang web của chính phủ với giao diện đẹp hơn, trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tỷ phú Antonio Gracias, người sở hữu khoảng 2,2 tỷ USD, cũng từng làm việc trong DOGE phụ trách mảng An sinh xã hội. Ông từng chi 1 triệu USD cho ủy ban vận động của ông Trump ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống.

Các đại sứ Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Italy và San Marino Tilman Fertitta, sở hữu 11,3 tỷ USD, có phần lớn tài sản đến từ đế chế giải trí của ông, trong đó có các khách sạn, sòng bạc và đội bóng rổ. Trong năm 2024, ông và vợ chi 1 triệu USD cho chiến dịch Trump và các ủy ban vận động đảng Cộng hòa. Ông cũng góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của Tổng thống.

Tỷ phú sở hữu 7,7 tỷ USD Melinda Hildebrand được ông Trump chọn làm Đại sứ Mỹ tại Costa Rica hồi tháng 2. Gia đình bà từng góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump.

Đại sứ Mỹ tại Anh Warren Stephens, sở hữu 3,4 tỷ USD, từng điều hành công ty tài chính của gia đình. Năm 2016, ông góp 2,5 triệu USD cho một ủy ban chống Trump, nhưng tới năm 2020, vợ chồng ông đổi ý, góp 5 triệu USD ủng hộ chiến dịch Trump và con số này tăng lên 8,6 triệu USD hồi năm ngoái. Ông cũng ủng hộ 4 triệu USD trong lễ nhậm chức tổng thống hồi đầu năm.

Thứ trưởng Quốc phòng Stephen Feinberg

Tỷ phú Feinberg, sở hữu tài sản ròng khoảng 5 tỷ USD, là người có bản kê khai tài sản dài kỷ lục 1.800 trang khi được bổ nhiệm vào chính quyền, đảm nhận vị trí Thứ trưởng Quốc phòng. Ông Feinberg năm 2024 không hỗ trợ ông Trump nhiều, nhưng trước đó từng ủng hộ 2,1 triệu USD vào năm 2016 và 1,7 triệu USD vào năm 2020 cho chiến dịch Trump.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch

Tỷ phú Paul Atkins, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, sở hữu tài sản 1,2 tỷ USD. Ông cùng vợ góp hơn 100.000 USD cho các chiến dịch ủng hộ ông Trump vào năm 2020 và năm 2024.

Ngọc Ánh (Theo Washington Post, AP, AFP)