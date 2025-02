13 lãnh đạo cấp phòng Công an Đồng Nai xin nghỉ hưu trước tuổi

Nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp tinh gọn tổ chức của Công an tỉnh, 13 trưởng, phó cấp phòng, huyện tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi.

Chiều 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3 đối với 13 lãnh đạo cấp phòng.

Năm trưởng phòng xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: đại tá Trần Ngọc Minh - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng An ninh nội địa (PA02), đại tá Nguyễn Tế Nhị - Trưởng phòng An ninh đối nội (PA06), thượng tá Dương Hồng Xuân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX01) và thượng tá Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08).

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chụp hình chung với các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Công an Đồng Nai

Cấp phó phòng, Công an huyện là đại tá Cao Hữu Nguyên - Phó phòng An ninh đối nội (PA06), thượng tá Nguyễn Thị Kim Loan - Phó phòng Cảnh sát giao thông (PA08), thượng tá Nguyễn Thị Thu Hương - Phó phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06), thượng tá Bùi Xuân Điều - Phó phòng An ninh đối ngoại (PA01), thượng tá Lê Chí Hướng - Phó phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Phó văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), thượng tá Bùi Văn Đại - Phó phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Phó Công an huyện Xuân Lộc.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, 13 cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của ngành.

Trước đó cuối tháng 1, hội nghị Trung ương khóa 13 thống nhất tinh gọn tổ chức bộ máy công an theo mô hình ba cấp bộ, tỉnh, xã, không tổ chức công an cấp huyện.

Nghị định 178 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi áp dụng cho người có tuổi đời cách tuổi nghỉ hưu tối đa 10 năm trong điều kiện làm việc bình thường, và tối đa 5 năm đối với vùng khó khăn với điều kiện đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Những người này sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ như trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ hưu sớm và lương hưu mà không bị trừ tỷ lệ.

Đối với cán bộ, công chức còn hơn 2 năm đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nếu xin thôi việc sẽ nhận được 4 chế độ: trợ cấp thôi việc, trợ cấp 1,5 tháng lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, bảo lưu thời gian đóng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, và trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng để tìm việc làm.

Phước Tuấn