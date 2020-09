13 cách tiết kiệm chi phí khi du học Mỹ

Xin học bổng, hỗ trợ tài chính, sử dụng thư viện, phòng tập của trường... là những cách giúp sinh viên tiết kiệm chi phí khi du học Mỹ.

Theo khảo sát của U.S. News, chi phí học đại học tại Mỹ trong năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên quốc tế trung bình khoảng 41.426 USD tại các trường tư thục và 27.120 USD tại các trường công lập. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt và học tập tại Mỹ, sinh viên Việt Nam có thể áp dụng những cách dưới đây.

Xin học bổng

Để tiết kiệm học phí, học sinh trung học và sinh viên muốn du học tại Mỹ nên có kế hoạch xin học bổng hàng năm và nghiên cứu về điều khoản cấp học bổng của các trường tại đây. Một trong những kênh tìm kiếm học bổng bạn có thể tham khảo là công cụ của Peterson. Công cụ này cung cấp các bộ lọc giúp tìm kiếm học bổng có sẵn theo loại trường, dân tộc, giới tính, ngành học, tiểu bang cư trú, loại giải thưởng... giúp việc tìm kiếm học bổng dễ dàng hơn.

Du học sinh Mỹ cần có kế hoạch học tập rõ ràng để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. Ảnh minh họa.

Hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính FAFSA

Hỗ trợ tài chính là điều quan trọng với hầu hết sinh viên theo học đại học tại Mỹ. Để nhận được tiền tài, bạn nên điền bộ đơn FAFSA mỗi năm và thường xuyên theo dõi thủ tục. Tình hình tài chính của bạn có thể thay đổi từ năm này sang năm khác, vì vậy việc không hoàn thành FAFSA khiến bạn thiệt hại quyền lợi.

Đặt mục tiêu học tập rõ ràng

Để không kéo dài thời gian học ngoài dự kiến, bạn nên thiết lập một mục tiêu và lộ trình học tập rõ ràng. Ví dụ, bạn dự định học đại học 4 năm, hãy lên lịch mốc thời gian các năm nên học lớp nào với số lượng tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp đúng hạn.

Học sinh, sinh viên cũng nên trao đổi với cố vấn học tập để đảm bảo hoàn thành tất cả các tín chỉ đại học và đảm bảo tham gia tất cả các lớp học cần thiết trong chương trình đúng hạn.

Ngoài thời gian học, sinh viên có thể làm thêm để có chi phí du học.

Nhận thẻ tín dụng miễn phí

Một số trường Trung học, Đại học của Mỹ cung cấp thẻ tín dụng sinh viên. Bạn có thể dùng thẻ tín dụng để nhận tiền hỗ trợ tài chính, phần thưởng và khoản giảm giá cho chi tiêu hàng ngày. Bạn nên đăng ký làm thẻ tín dụng sớm để chi tiêu, đóng học phí, thuê nhà... thuận tiện. Tuy nhiên, khi sử dụng thẻ tín dụng không nên chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn có thể trả hết vào cuối tháng.

Sử dụng thư viện

Thư viện trong các trường học tại Mỹ thường có đầy đủ các loại giáo trình, sách tham khảo miễn phí cho sinh viên. Một số trường còn có thư viện điện tử với cơ sở dữ liệu trực tuyến, video và phần mềm giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi hoặc viết bài nghiên cứu. Để tiết kiệm tiền mua sách, bạn nên thường xuyên đến thư viện tìm tài liệu.

Bên cạnh đó, một số thư viện ở Mỹ cung cấp dịch vụ dạy kèm miễn phí, các chương trình phát triển chuyên môn và nghề nghiệp, và các hội thảo học thuật. Bạn có thể tham khảo các chương trình này để tự học.

Mua lại sách cũ

Với một số sách, giáo trình không có ở thư viện hoặc bạn không kịp mượn, có thể mua sách đã qua sử dụng hoặc thuê lại của sinh viên khóa trước, hoặc tìm đến những cửa hàng sách cũ. Nhiều cửa hàng sách cũ áp dụng mức giá giảm 50-90% chi phí so với sách mới.

Không mua máy in

Học phí của sinh viên thường bao gồm chi phí in ấn tại trường. Bạn có thể sử dụng máy in công cộng trong trường hoặc nộp một khoản nhỏ để dùng máy in chung trong thư viện, khuôn viên trường. Bạn cũng có thể trao đổi với giảng viên về việc nộp bài tập dạng bản mềm qua thư điện tử để tiết kiệm chi phí in ấn.

Sử dụng phòng tập thể dục trong khuôn viên trường

Hầu hết các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ đều trang bị phòng tập thể dục cho sinh viên, bao gồm hồ bơi, sân tennis và các lớp tập thể dục, bạn nên sử dụng phòng tập miễn phí này để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Tận dụng các chương trình giảm giá cho sinh viên

Cửa hàng tạp hóa, đồ gia dụng, quần áo... ở gần khu học xá thường có các chương trình giảm giá cho sinh viên. Những sân chơi bowling, rạp chiếu phim, khu giải trí cũng có chương trình ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Bạn nên tham khảo các chương trình này để có thể tiết kiệm tiền. Nên mang theo thẻ sinh viên và đừng ngại hỏi về chương trình giảm giá cho sinh viên trước khi thanh toán.

Du học sinh Mỹ nên sử dụng thư viện để tiết kiệm chi phí mua tài liệu. Ảnh minh họa.

Tham dự các sự kiện miễn phí của trường

Các trường cao đẳng và đại học Mỹ thường tổ chức các sự kiện như hòa nhạc, hội chợ nghề nghiệp, sự kiện thể thao, hội thảo và bài giảng. Nhiều sự kiện miễn phí, có bữa ăn nhẹ, quà tặng cho người tham dự. Bạn nên thường xuyên kiểm tra lịch sinh viên hoặc tờ rơi để tìm các sự kiện miễn phí phù hợp.

Tìm việc làm thêm ngay tại trường

Làm thêm trong khi học đại học giúp bạn có thêm kinh nghiệm và chi phí sinh hoạt. Nếu có thể hãy tìm việc làm trong trường để không phải di chuyển. Ngoài ra, các trường cao đẳng và đại học thường hiểu nhu cầu học của sinh viên để phân công công việc phù hợp với ngành học. Bạn cũng có thể tham gia các chương trình thực tập để kiếm thêm tín chỉ đại học vào kỳ nghỉ, cuối tuần, học kỳ phụ của trường.

Sống gần khuôn viên trường

Đi bộ đến trường cũng giúp bạn tiết kiệm hàng trăm khoản phí đậu xe trong khuôn viên trường và tiền xăng. Nếu bạn không thích đi bộ đến lớp, có thể sử dung dịch vụ đưa đón của trường để tiết kiệm chi phí.

Tự nấu ăn

Tự đi chợ, nấu ăn và mang đồ ăn đến trường giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Ở Mỹ có nhiều khu chợ bán thực phẩm cho người châu Á, bạn có thể mua thực phẩm và nấu món ăn Việt Nam. Vào những ngày bận rộn, bạn cũng nên dành thời gian nấu vài món ăn nhanh để đảm bảo sức khỏe.

(Nguồn: American Study)