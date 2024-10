13 bang Mỹ kiện TikTok

Tổng chưởng lý của 13 bang và một quận tại Mỹ đệ đơn kiện TikTok, cáo buộc nền tảng video ngắn từ Trung Quốc gây nghiện cho thanh thiếu niên.

Theo Reuters, các vụ kiện được đệ trình riêng tại tòa án ở New York, California, Quận Columbia và 11 bang khác, do tổng chưởng lý New York Letitia James và tổng chưởng lý California Rob Bonta đứng đầu và tổng hợp lại. Các đơn kiện có chung nội dung cáo buộc TikTok của ByteDance cố tình sử dụng thuật toán gây nghiện và được thiết kế để giữ trẻ em xem càng lâu và thường xuyên càng tốt, đồng thời làm sai lệch hiệu quả kiểm duyệt nội dung.

Văn phòng mới mở đầu năm 2024 của ByteDance tại San Jose, California (Mỹ). Ảnh: Tuấn Hưng

"TikTok nuôi dưỡng chứng nghiện mạng xã hội để tăng lợi nhuận cho công ty", ông Bonta cho biết. "Nền tảng cố tình nhắm vào trẻ em vì họ biết đây là những người chưa có khả năng phòng vệ hoặc tự tạo ra ranh giới lành mạnh xung quanh nội dung gây nghiện".

"Những người trẻ đang phải vật lộn với sức khỏe tâm thần của mình vì các nền tảng truyền thông xã hội gây nghiện như TikTok", ông James, nhấn mạnh mạng video của ByteDance đang tìm cách tăng thời gian người dùng dành cho ứng dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo.

"Nền tảng TikTok rất nguy hiểm. Đây là sản phẩm gây nghiện có chủ đích, được thiết kế để khiến giới trẻ chìm đắm trên màn hình", tổng chưởng lý Washington DC Brian Schwalb nói. Ông cho biết thông qua tính năng livestream, TikTok còn "hoạt động giống một câu lạc bộ thoát y ảo không có giới hạn độ tuổi".

Phía TikTok Mỹ nhanh chóng phản hồi: "Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với những cáo buộc này. Nhiều trong số đó, chúng tôi tin là không chính xác và gây hiểu lầm". Đại diện TikTok cũng bày tỏ sự thất vọng khi các bang chọn giải pháp ra tòa "thay vì hợp tác để tìm ra giải pháp mang tính xây dựng cho những thách thức trong toàn ngành".

Ngoài ra, cũng theo TikTok, nền tảng đang cung cấp nhiều tính năng an toàn cho thanh thiếu niên, gồm giới hạn thời gian sử dụng và đảm bảo quyền riêng tư cho trẻ dưới 16 tuổi trong cài đặt mặc định.

Trước đó, tháng 3/2022, 8 bang cũng thông báo mở một cuộc điều tra toàn quốc về tác động của TikTok đối với giới trẻ. Hồi tháng 8, Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện nền tảng vì không bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên ứng dụng.

CNN dẫn dữ liệu từ Khảo sát Hành vi Nguy cơ Thanh thiếu niên (Youth Risk Behavior Survey) công bố đầu năm nay, cho thấy 30% học sinh trung học truy cập mạng xã hội nhiều hơn một lần mỗi giờ. Khoảng 43% học sinh trung học thường xuyên sử dụng mạng xã hội nói cảm thấy buồn bã hoặc vô vọng kéo dài.

Việc TikTok bị kiện là hành động pháp lý mới nhất mà công ty thuộc ByteDance đối mặt tại Mỹ. Nền tảng sẽ có phiên điều trần vào đầu năm sau - mốc thời gian quyết định số phận của họ tại Mỹ.

Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua luật buộc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok hoặc phải dừng hoạt động tại Mỹ do lo ngại Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc do thám họ qua ứng dụng TikTok. Hạn chót cho ByteDance là 19/1/2025, một ngày trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, nhưng có thể gia hạn ba tháng nếu đánh giá công ty có tiến triển trong việc bán ứng dụng.

Bảo Lâm