120 bộ đội biên phòng chặn bắt hai xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy

Quảng TrịHơn 120 cán bộ, chiến sĩ biên phòng mật phục 7 tiếng bắt quả tang hai xe đầu kéo vận chuyển 500 kg ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Ngày 15/8, Ba chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp cùng các cơ quan chức năng bắt hai người, thu gần 300 kg ma túy đưa từ Lào về Đà Nẵng.

Từ đây, qua nhiều nguồn thu thập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác định có đường dây mua bán ma túy cực lớn khác đang "đi qua địa bàn" với sự tham gia người Trung Quốc, Thái Lan, Myanma. Nguồn ma túy chủ yếu được vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại các tỉnh biên giới Lào, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ và đi nước thứ ba.

500 kg ma túy được vận chuyển trên hai xe đầu kéo. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Đường dây này thường ngụy trang, cất giấu ma túy trên các xe tải chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam - Lào. Nhóm tội phạm hoạt động theo cơ chế "mắt xích rời", không lộ tuyến, phi tiếp xúc, độc lập.

Sau thời gian theo dõi, 14h ngày 4/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nắm thông có chuyến hàng lớn sắp qua địa bàn biên giới tỉnh. Ban chuyên án triển khai 12 tổ công tác gồm 120 cán bộ chiến sĩ, 15 ôtô, trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và đồn Biên phòng Ra Mai được nhận định có thể là nơi nghi phạm đi qua.

Một ghi phạm cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Khoảng 9h ngày 5/10, Bộ đội Biên phòng tập trung nghi vấn vào hai người lái hai xe đầu kéo biển số Lào đi qua cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa. Sau 7 giờ theo dõi, đến 16h cùng ngày, lực lượng Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã tổ chức chặn bắt.

Hai tài xế xe tải Sổm Xai Sẻng Sụ Văn và Sỏm Xay Xu Li Xộc, cùng 36 tuổi, ở tỉnh Khăm Muộn (Lào) bị bắt quả tang chở 500 kg ma túy (chủ yếu là methamphetamine).

Cuộc vây bắt 500 kg ma túy trên hai xe đầu kéo Bộ đội Biên phòng thu giữ 500 kg ma tuý. Video: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

"Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì triệt phá", đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nói. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Sáng 9/10, Ban Chỉ đạo 1389 của Bộ Quốc phòng khen thưởng 85 triệu đồng cho Ban chuyên án, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen 2 tập thể và 12 cá nhân, thưởng 35 triệu đồng. "Thành công của chuyên án không chỉ là bắt giữ số lượng ma túy lớn, chặt đứt mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia mà còn đảm bảo được sự an toàn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện chuyên án", ông Trần Phong, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị nói.

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong trao bằng khen cho các cá nhân trong chuyên án. Ảnh: Đắc Thành

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm.

Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới dài hơn 409 km tiếp giáp với 3 tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet, Salavan (Lào), có 3 cửa khẩu quốc tế đường bộ, 5 cặp cửa khẩu phụ. Địa hình hiểm trở, nhiều lối mòn, sông suối qua lại biên giới nên từ lâu đã trở thành "điểm nóng" mà các đường dây ma túy xuyên quốc gia triệt để lợi dụng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Từ năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phá thành công 15 chuyên án lớn về ma túy, bắt 26 người, thu gần một tấn ma túy các loại.

Đắc Thành