Chuyến ôtô đưa gần 300 kg ma tuý từ Lào về Việt Nam

Hai người vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam bị Bộ đội biên phòng bắt giữ ở Đà Nẵng, thu 295,5 kg.

Sáng 15/8 tại phường Hải Vân, nhà chức trách bắt một người ở phường Hòa Xuân và một người ở phường An Khê, cùng trú TP Đà Nẵng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hơn 295 ma túy chất đầy hai ôtô bị bắt ở Đà Nẵng Bộ đội biên phòng bắt giữ ôtô chở ma túy. Video: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Ma túy được bỏ trong bao tải, chất đầy trên xe ôtô với trọng lượng 295,5 kg. Khám xét nơi ở của một người vận chuyển ma túy ở phường Hòa Xuân, lực lượng chức năng thu giữ một súng AK và một súng tự chế cùng 7 viên đạn.

Ma túy bị thu giữ. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Chuyên án do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục phòng chống ma túy và tội phạm) và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng triệt phá.

Vụ án đang được Bộ biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra.

Đắc Thành