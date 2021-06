12 người trốn cách ly đã trở lại Gò Vấp

Bà Rịa - Vũng TàuKhi biết thông tin chính quyền huyện Châu Đức đưa đi cách ly tập trung 21 ngày, 12 người đến từ quận Gò Vấp, TP HCM, đã trở lại nơi xuất phát.

Ngày 5/6, Công an huyện Châu Đức cho biết những người trốn cách y tập trung đã trở lại nhà riêng ở quận Gò Vấp. Họ đã đến các cơ sở y tế tại quận để khai báo và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Cơ sở cách ly ở huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 1/6. Ảnh: Thái Bình.

Trước đó khi quận Gò Vấp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, những người này đã về quê. Đến ngày 1/6, UBND xã Nghĩa Thành và Suối Rao ra quyết định cách ly tập trung 12 người này tại Trường tiểu học Trần Phú (xã Suối Rao), theo quy định phòng chống dịch của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tuy nhiên sau đó những người này tự ý rời khỏi địa bàn khiến Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu công an các huyện, thị xã, thành phố truy tìm. Hiện Công an huyện Châu Đức phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc.

Theo khoản 1, Điều 11 Nghị định 117/2020, người trốn tránh biện pháp cách ly y tế bị phạt 5-10 triệu đồng. Trường hợp làm lây lan dịch cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 BLHS.

Đến nay Bà Rịa – Vũng Tàu chưa có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Địa phương đang siết chặt nhiều hoạt động khi dịch ở TP HCM diễn biến phức tạp. Những người về từ quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12) phải cách ly tập trung; từ TP HCM không phải trung tâm dịch phải tự cách ly 14 ngày.

Trường Hà