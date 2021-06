12 người trốn cách ly tập trung

Bà Rịa - Vũng TàuVề từ quận Gò Vấp, TP HCM, 12 người ở huyện Châu Đức thuộc diện phải cách ly tập trung, song bỏ trốn.

7 người địa phương cùng 5 người thường trú ở Gò Vấp về các xã Nghĩa Thành và Suối Rao (huyện Châu Đức) buộc phải cách ly tập trung theo quy định chống dịch của tỉnh. Nhưng sáng 4/6 khi cơ quan chức năng chuẩn bị đưa đi thì họ không có mặt tại địa bàn.

Trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, nơi lập khu cách ly tập trung, ngày 2/6. Ảnh: Thái Bình.

Trong ngày, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát văn bản hỏa tốc yêu cầu công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát, truy tìm tung tích những người này. Đồng thời, Công an huyện Châu Đức phối hợp quận Gò Vấp kêu gọi 12 người trên chấp hành quy định cách ly; tham mưu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Từ đầu dịch năm 2020 đến nay, Bà Rịa – Vũng Tàu chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, mới đây địa phương tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến, đi qua các vùng dịch và ngược lại; cấm tắm biển, siết chặt nhiều hoạt động.

Người dân ở tỉnh về từ vùng tâm dịch là quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12) phải cách ly tập trung; về từ TP HCM nhưng không phải tâm dịch tự cách ly 14 ngày ở nhà hoặc nơi cư trú...

Trường Hà